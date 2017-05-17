«В чужом глазу соринку заметят, а в своем бревна не видят!?»

Именно эту поговорку вспоминаешь, когда приезжаешь на смотровую площадку у областного ГАИ (административной полиции г. Караганды). Такое впечатление, что у площадки нет хозяина!? В дождливую погоду — летом, в осенне-весеннюю распутицу — грязь и лужи!!! В ветренную погоду — клубы пыли!? И вроде бы площадка имеет асфальтовое покрытие. Видимо хозяев площадки никто не может заставить навести там порядок (хотя бы в период субботника). А доблестным служителям порядка хватает смелости и принципиальности привлекать за мусор (выброшенный окурок, семечки и т. д.) или неудовлетворительое содержание территории только простых граждан и предпринимателей!?

Хотелось бы получить конкретный ответ от соответствующих должностных лиц в чем причина такого положения и когда там наведут соответствующий порядок!

Неравнодушный Гражданин г. Караганды