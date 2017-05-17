Тысячи казахстанцев попали в сети последователей «МММ»

В прошлом году они уговорили вложиться в их фирму более 2000 казахстанцев.

В Казахстане то и дело возникают новые финансовые пирамиды. Только за последнее время создателей мошеннических схем разоблачили в четырех городах страны. Тысячи граждан успели вложить в них и потерять свои деньги, передает КТК.

Более 30 жителей Семея доверили свои кровные Гульзире Шорановой, поверив в ее недюжинные бизнес-способности. 71 млн тенге горожане вложили якобы в текстильное производство.

Позже выяснилось, что это самая обычная финансовая пирамида. В итоге бизнесвумен оказалась на скамье подсудимых.

«Обещала всем легкие деньги. Получается, человек приходит, 55 тысяч тенге приносит в пирамиду, ничего не делая, при этом приводит за собой двух людей и получает 125 тысяч тенге», — рассказала прокурор отдела прокуратуры Семея Лаура Досмаилова.

Организатор финансовой пирамиды привлекала вкладчиков двумя способами: одним обещала баснословную прибыль. Другим – престижные машины. Деньги принимала наличные и безналичные.

Но в суде прогрессивную бизнес-модель не оценили и приговорили организатора к 5 годам с конфискацией.

Пышно накрытые столы, элитный алкоголь, известные диджеи. Эти кадры — не съемка вип-свадьбы или юбилея. Так в одном из самых дорогих отелей Шымкента развлекает гостей вечера подобная компания.

Вечеринка – в честь открытия так называемой «Академии лидеров». Здесь казахстанцев обещали научить, как стать успешными инвесторами. Прокуратура уже признала организацию финансовой пирамидой.

«Установлены офисы компании в Кызылорде и Казалинске. В офисах в ходе осмотра помещения были изъяты ноутбуки и журналы через санкцию суда.

Установлены и допрошены консультанты и их помощники Questra Holdings Inc. Известно, что у каждого из них есть конфиденциальный ключ для входа в систему – признак финансовой пирамиды», — сообщил начальник управления прокуратуры Кызылординской области Ерлан Кожанов.

Сейчас известно о 113-ти вкладчиках. Но обманутых, скорее всего, намного больше. Как в случае с другой пирамидой – компанией «Финстатус».

В прошлом году они уговорили вложиться в их фирму более 2000 казахстанцев. Клиенты до последнего верили, что «успешную» компанию просто решили прикрыть.

«Один закрыла, другой закрыла. Все вроде нормально. Никто никого туда не притягивал. Никто никого туда не заставлял идти.

Просто у всех свои ситуации, кто-то дом поставил в залог, кто-то машину взял, поставил в залог, у каждого свои ситуации», — говорит жительница Актау Айтканым Нурынбаева.

Схема работы финансовых пирамид проста. Как и в сетевом маркетинге, основную прибыль компания получает от притока новых участников.

Наивных и желающих заработать находят с помощью назойливой рекламы. Руководители-мошенники обещают им золотые горы, а позже объявляют о своем банкротстве.

«Финансовая пирамида в первую очередь вовлекает людей баснословной прибылью. Такой, которую не смогут обеспечить ни банки, ни другие организации.

Это основной повод, когда человек должен задуматься и насторожиться», — отметил начальник 1-го Департамента Генеральной прокуратуры РК Марат Сексембаев.

С начала года по факту создания финансовых пирамид в стране завели семь уголовных дел. Пять из них уже направили в суд.