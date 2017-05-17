Еще одна смертельная авария произошла вчера вечером под Балхашом
Вчера в 22.00 на пересечении улиц Университетской и Муканова карагандинец насмерть сбил 21-летнюю девушку. ДТП произошло неподалеку от общежитий КарГУ.
-Еще до приезда «скорой» у девушки наступила биологическая смерть. Она скончалась от полученных травм, — комментируют в управлении здравоохранения.
Полицейские сообщают, что на момент задержания водитель был трезв. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Стражи порядка начали расследование по статье 345 части 3 — «Нарушение лицами управляющими транспортным средством правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека».
Известно, что водитель — помощник участкового инспектора полиции.
Около девяти часов вечера под Балхашом на трассе «Алматы — Екатеринбург» произошло еще одно смертельное ДТП. Погиб мужчина.
-В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб мужчина славянской национальности 1973 года рождения. Смерть наступила еще до приезда «скорой», — сообщают в управлении здравоохранения.
В этой же аварии пострадал 27-летний парень. От госпитализации он отказался.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 34548 материалов.
Посетители оставили 201298 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Это уже какой-то ужас! Срочно верните полицейских на дороги с радарами. И пусть они круглосуточно наблюдают за движением в скрытом режиме, постоянно меняя места дислокации. Олени от безнаказанности уже потеряли страх самосохранения, но мы, порядочные люди, этот страх не потеряли!
И мы, настоятельно просим доблестных полицейских загнать этих оленей в стойла!
Ушлепок
17 мая, 2017 в 12:21