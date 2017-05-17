На улице Университетская насмерть сбили студентку

Еще одна смертельная авария произошла вчера вечером под Балхашом

Вчера в 22.00 на пересечении улиц Университетской и Муканова карагандинец насмерть сбил 21-летнюю девушку. ДТП произошло неподалеку от общежитий КарГУ.

-Еще до приезда «скорой» у девушки наступила биологическая смерть. Она скончалась от полученных травм, — комментируют в управлении здравоохранения.

Полицейские сообщают, что на момент задержания водитель был трезв. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Стражи порядка начали расследование по статье 345 части 3 — «Нарушение лицами управляющими транспортным средством правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Известно, что водитель — помощник участкового инспектора полиции.

Около девяти часов вечера под Балхашом на трассе «Алматы — Екатеринбург» произошло еще одно смертельное ДТП. Погиб мужчина.

-В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб мужчина славянской национальности 1973 года рождения. Смерть наступила еще до приезда «скорой», — сообщают в управлении здравоохранения.

В этой же аварии пострадал 27-летний парень. От госпитализации он отказался.