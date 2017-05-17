Завтра карагандинские музеи утроят розыгрыши призов, конкурсы и концерты

На свой профессиональный праздник музейщики будут развлекать горожан

Завтра, 18 мая, международный День музеев. По этому поводу вобласти пройдет несколько интересных мероприятий.

Краеведческий музей Темиртау выйдет на улицу. Организаторы обещают, что на площади перед музеем будет очень интересно. Центральное место отведут для показа коллекции одежды из фондов. Экспозиция включает в себя образцы этнографических, исторических и профессиональных костюмов. Там же будут представлены все платья, участвующие в конкурсе-выставке «Мода из комода». Участники и гости праздника увидят показ коллекций от Театра моды «Силуэт» и дизайнера одежды из Караганды Жангуль Ибраевой с её коллекцию «Эко-мода». А также можно будет побывать на мастер-классе по росписи платков в технике батик. Все желающие смогут попробовать себя в роли дизайнера, стилиста, портного. Рядом творческие коллективы будут петь и танцевать . А кураторы проекта устроят познавательно-игровую программу по истории одежды. Начало в 14.00.

Карагандинский областной музей изобразительного искусства ждет гостей вечером. С 18.00 до 21.00 здесь можно будет всего за 200 тенге посмотреть выставку современного искусства, послушать блюз-рок от группы «Пересечение», поучаствовать в лотерее со множеством призов, купить эксклюзивную футболку с каллиграфией или пряники ручной работы.

Областной историко-краеведческий отправится завтра в народ. Выбрано две площадки — в Михайловке возле магазина «Стекляшка» и в Майкудуке возле торгового дома «Умай». Перебравшись поближе к старым частным домам, музейщики рассчитывают пополнить свои фонды. Они устраивают акцию «Дар любимому городу», ожидая, что люди отдадут в музей различные старинные вещи. Особенно ценятся советских времен швейные машинки, утюги, другая механическая бытовая техника. В этом плане музею составляют конкуренцию антикварные лавки, которые скупают те же самые предметы ушедших эпох за наличность. К сожалению, у музея на подобные цели денег нет. И все равно находятся люди, которые идут к ним, а не к частникам. Благодаря сознательности таких граждан музей уже собрал целую выставку старинных часов (ее продемонстрируют в Михайловке) и экспонатов декоративно-прикладного искусства (их можно будет посмотреть в Майкудуке). Мероприятие продлится два часа — с 11.00 до 13-00.

Долинский музей жертв политических репрессий проведет традиционную «Ночь в музее». в 20.00 — начало проекта под названием «1917.1937.2017». В программе: литературно-музыкальные композиции; показ хронологии исторических событий на LED- экране; театрализованное представление и тематические экскурсии, раскрывающие тему мероприятия; викторина; выставка исторического плаката и открыток. Постоянные экспозиции музея будут дополнены «живыми» экспонатами, которые в процессе проведения экскурсии начинают оживать, тем самым позволяя воссоздать реальную обстановку и более глубоко прочувствовать весь трагизм массового террора.