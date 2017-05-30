Проезд по автобану Астана-Щучинск водители могут оплатить со смартфона

Водители, пополнившие баланс автомобиля через интернет, проезжают на автобан по отдельной полосе.

Компания «КазАвтоЖол» предоставила водителям возможность оплачивать проезд по автобану Астана-Щучинск с помощью смартфона, не покидая салон автомобиля. Сообщает informburo.kz.

Водители, пополнившие баланс автомобиля на сайте payway.kz, проезжают на автобан по отдельной полосе, что существенно экономит время и разгружает движение.

Личным идентификатором каждого автомобиля является госномер. Платёж поступает в систему в течение 30 секунд. Автомобиль, подъезжая на пункт пропуска, проходит сверку по госномеру через видеосистему, и оплата списывается автоматически.

По словам директора филиала «Дирекция платных автомобильных дорог» АО «НК «КазАвтоЖол» Армана Жусупова, процедура оплаты очень простая, при этом решение внедрять разные виды оплаты приближает сервис к клиенту.

«Выбор Smart POS в качестве одного из инструментов оплаты отражает стремление компании «КазАвтоЖол» использовать облачные цифровые сервисы», – сказал Арман Жусупов.