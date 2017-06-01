Головкин возглавил рейтинг лучших средневесов мира по версии WorldBoxingNews

Сауль Альварес, который является следующим соперником казахстанца, занял второе место.

Геннадий Головкин возглавил рейтинг лучших средневесов мира по версии WBN, сообщает Today.kz.

На британском сайте WorldBoxingNews.net опубликован топ-10 лучших боксеров средней весовой категории, где первое место занял чемпион мира по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин. Следующий соперник казахстанца Сауль Альварес занял второе место. В тройку лидеров попал и экс-оппонент Геннадия Головкина Дэниэл Джейкобс.

«Ведущий средневес в мире и обладатель четырех из пяти титулов чемпиона мира. Легкий рейтинг», — объяснило изданио свой выбор в пользу GGG.

Полностью десятка выглядит так:

1. Геннадий Головкин

2. Сауль Альварес

3. Дэниэл Джейкобс

4. Джермалл Чарло

5. Билли Джо Сондерс

6. Давид Лемье

7. Мартин Мюррей

8. Энди Ли

9. Автандил Хурцидзе

10. Себастьян Хейланд.