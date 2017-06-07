В Пришахтинске откроются три детских сада

Мест в них должно хватить на всех малышей живущих в этом районе

К осени в Пришахтинске планируют закрыть очередь в детские сады. К осени там откроется три новых учебных заведения- «Одарёшка», «Бота» и «Солнышко». Первые два начнут работать в рамках государственно-частного партнёрства, а второй отремонтировали за счёт госбюджета. Если все три садика введут в эксплуатацию, то очереди в этом районе города закроются. Кстати, владельцы «Бота» уже купили автобус, они обещают, что детей из малоимущих семей будут привозить и увозить.

Также, в Пришахтинске планируют построить спортивный комплекс. Застройщиком будет предприниматель, но аким города пообещал, что там разместят госзаказ и школьники смогут ходить в бассейн бесплатно.