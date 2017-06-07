Мест в них должно хватить на всех малышей живущих в этом районе
К осени в Пришахтинске планируют закрыть очередь в детские сады. К осени там откроется три новых учебных заведения- «Одарёшка», «Бота» и «Солнышко». Первые два начнут работать в рамках государственно-частного партнёрства, а второй отремонтировали за счёт госбюджета. Если все три садика введут в эксплуатацию, то очереди в этом районе города закроются. Кстати, владельцы «Бота» уже купили автобус, они обещают, что детей из малоимущих семей будут привозить и увозить.
Также, в Пришахтинске планируют построить спортивный комплекс. Застройщиком будет предприниматель, но аким города пообещал, что там разместят госзаказ и школьники смогут ходить в бассейн бесплатно.
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доброго времени суток всем! хотелось бы узнать где находятся данные детсады. со скольки месяцев будут брать в данные учреждения, и какова сумма оплаты?
Евгений
26 июня, 2017 в 16:50
В частном порядке оплата 30 000 тенге это дет.сад Бота на Методической 13. График 8-19.00. Откроются возможно в октябре. Может и позже. Принимают деток с 2-х лет
Олеся
21 августа, 2017 в 12:55
Здравствуйте, а в д/с Бота нужно вставать на очередь в ЦОНе? Нам сейчас 4 мес. Спасибо!
Юлиана
13 октября, 2017 в 11:16