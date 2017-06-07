Власти города увеличили сумму госзаказа, теперь она является максимальной по Казахстану и составляет 26 тысяч тенге.
В Караганде для родителей цены в государственных и частных детских садах теперь равны. Власти города увеличили сумму госзаказа, теперь она является максимальной по Казахстану и составляет 26 тысяч тенге. Родителям остается лишь покрыть разницу в 11 тысяч тенге, сообщает пресс-служба УВП области, передает BNews.kz.
«Мы давно рассматривали этот вопрос, — сказал аким Караганды Нурлан Аубакиров. – И вот, с первого июня мы увеличиваем сумму госзаказа для частных детских садов. За это проголосовали и наши депутаты, и члены общественного совета. С помощью таких мер акимат города надеется уже к концу следующего года обеспечить местами в детсадах всех детей с 3 до 6 лет. На сегодняшний день в Караганде числится более 6 тысяч детей. Гораздо выгоднее для бюджета направлять госзаказ в частные сады, нежели строить государственные с нуля», — пояснил Нурлан Аубакиров.
Фото:пресс-служба УВП области
Такому повороту событий рады и владельцы частных детских садов. Теперь родители не будут переводить детей в государственные дошкольные учреждения, делая выбор в пользу более низкой цены.
Фото:пресс-служба УВП области
«Раньше, те дети, которые ходили в мои сады, затем переводились в государственные, когда подходила очередь, — говорит учредитель четырех детских садов в Караганде Гульнара Смаилова. – И мы не были уверены, что это место займет другой ребенок. Теперь, благодаря этому уравнению цены, мы, предприниматели, получили стабильный бизнес. И можем быть уверены, что наши сады будут заполнены на 100%. А значит, у нас появятся дополнительные возможности развиваться и повышать качество услуг», — заключила предприниматель.
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А вчера в Майкудуке, в детском саду (рядом с ДК Майкудука — Магнитогорская,23) родителям дали подписать договор, где сумма оплаты указана 14 тыс. тенге!? Как это понимать??? Хотелось бы получить ответ управления образования г. Караганды — это законно или это произвол руководства садика???
Майкудук
08 июня, 2017 в 08:54
Новость очень хорошая.
Хотя полностью уравнять права детей частные садики не хотят. В гос.садике при отсутствии ребенка по болезни делают перерасчет за каждый день отсутствия. В итоге сумма получается не 11000, а меньше. А вот частному садику всё равно. Заплатить надо всю сумму.
Наталья
08 июня, 2017 в 12:04
Тоже отдала ребенка в частный садик по гос.программа и вчера лично поинтересовалась про перерасчет и мне сказали что перерасчет делают 400тг за каждый день который отсутствовал ребенок.садик эрфольг.очень хорошо что у нас хоть что то делается для народа.очень порадовала эта новость.
Наталья
08 июня, 2017 в 15:41
Вам повезло больше. А вот наш сад, пока мы платили по 18 тысяч перерасчет делал. По 350 тенге в день. А теперь, после снижения стоимости, почему-то перерасчет отменили.
Наталья
08 июня, 2017 в 21:46
У нас такая же история…
Александра
13 июня, 2017 в 22:31
И это правда, тоже звонила в этот садик, интересовалась насчет перерасчета, если ребенок не ходит в сад по болезни. Ответили, что делают 400 тенге в день, и почему так нн пойму？ Вот в нашем саду не делают, вручили договор, что оплата 11000 тенге, это за питанин, но сумма фиксированная, независимо посещал ребенок садик или нет
Гуля
24 июня, 2017 в 15:13
был задан вопрос по перерасчету во время болезни, в отдел образования вот их ответ
В соответствии с Типовыми правилами деятельности дошкольных организаций отделом образования устанавливается только размер родительской оплаты за питание в дошкольных организациях, в том числе и частных с государственным заказом. Остальные вопросы регламентируются Договором, заключаемым между родителями и дошкольной организацией
Так и не поняла, должны делать перерасчет родителям или нет
Гость
12 июня, 2017 в 15:19