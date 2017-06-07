В Караганде для родителей цены в государственных и частных детских садах теперь равны. Власти города увеличили сумму госзаказа, теперь она является максимальной по Казахстану и составляет 26 тысяч тенге. Родителям остается лишь покрыть разницу в 11 тысяч тенге, сообщает пресс-служба УВП области, передает BNews.kz.

«Мы давно рассматривали этот вопрос, — сказал аким Караганды Нурлан Аубакиров. – И вот, с первого июня мы увеличиваем сумму госзаказа для частных детских садов. За это проголосовали и наши депутаты, и члены общественного совета. С помощью таких мер акимат города надеется уже к концу следующего года обеспечить местами в детсадах всех детей с 3 до 6 лет. На сегодняшний день в Караганде числится более 6 тысяч детей. Гораздо выгоднее для бюджета направлять госзаказ в частные сады, нежели строить государственные с нуля», — пояснил Нурлан Аубакиров.

Фото:пресс-служба УВП области

Такому повороту событий рады и владельцы частных детских садов. Теперь родители не будут переводить детей в государственные дошкольные учреждения, делая выбор в пользу более низкой цены.

Фото:пресс-служба УВП области