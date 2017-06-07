Аргын Нигматулин: «Казахстану нужен второй клуб КХЛ»

Карагандинская «Сарыарка», выступающая в ВХЛ, впервые за последние несколько лет показала далеко не самый лучший свой результат.

Карагандинская «Сарыарка», выступающая в ВХЛ, впервые за последние несколько лет показала далеко не самый лучший свой результат. Но это не приносит разочарования руководителю клуба Аргыну Нигматулину. По его словам, результат, конечно, важен, но куда важнее сегодня сосредоточиться на других задачах — подготовке молодых хоккеистов. Сообщает shaiba.kz.

И именно он знает цену этой подготовке, и ему есть чем гордиться. Финал чемпионата Казахстана между «Номадом» и «Темиртау» стал финалом между карагандинскими игроками и тренерами. Поэтому в этой серии не было победителей и побеждённых.

О своей работе, неудачном выступлении национальной сборной на чемпионате мира в Киеве и почему Казахстану нужен второй клуб КХЛ он рассказал в эксклюзивном интервью сайту Шайба.kz.

— Аргын Зайруллаевич, давайте начнём с выступления в ВХЛ. На протяжении пяти сезонов ваша команда показывает стабильные результаты. «Сарыарка» — единственный иностранных клуб, который выиграл Кубок Братины. За эти годы вы подняли хоккей в регионе — в Караганде трибуны забиты, там самая высокая посещаемость. Как оцениваете сезон, учитывая, что не попали в полуфинал?

— Во-первых, хочу отметить, что не я поднял хоккей в Караганде. Прежде всего этот результат стал возможен благодаря тем условия, которые создал президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев, который постоянно говорит о развитии спорта. Кроме того, это заслуги акимов Карагандинской области, которые начиная с 2006 года поддерживали и продолжают поддерживать развитие хоккея с шайбой, что и даёт свои плоды.

Касательно прошедшего сезона хочу отметить, что успешно выступили две казахстанские команды – это усть-каменогорское «Торпедо» и карагандинская «Сарыарка». Что касается команды «Сарыарка», которую я возглавляю, на первый взгляд, может, мы и неудачно выступили. Но я не знаю, можно ли считать неудачей третье место в регулярном первенстве, где от первого места нас отделяло всего два очка? Считать ли неудачей, что клуб стал самым посещаемым среди всех команд ВХЛ, оказавшись на 87 месте из 100 в рейтинге самых посещаемых клубов в Европе? Поэтому, я думаю, сезон удачный, потому что в этом сезоне мы обкатали молодёжь. Невозможно всё время выступать одинаково.

— Сейчас много говорят о смене поколений.

— Нет, у нас не происходит смена поколений, у нас, скорее всего, смена легионеров на воспитанников карагандинской школы хоккея. Потому что мы обкатали Александра Борисевича, Кирилла Пономарёва, Никиту Незнамова. У нас высматривается хорошая вратарская линия — Никита Бояркин. Есть ряд нападающих, которые могут выступать на более высоком уровне.

— И всё-таки какую оценку выступлению вашей команды в ВХЛ вы бы поставили по итогам этого сезона?

— В целом я считаю, команда выступила позитивно. Допустим, если смотреть, на первый взгляд, на оптимистичное выступление «Торпедо», но там играют те игроки, от которых мы избавились. Потому что они легионеры, а мы дали дорогу молодёжи. У нас одна из самых молодых команд в ВХЛ.

Где-то мы допустили тактическую ошибку и понадеялись на омских игроков, а этого не надо было делать. Кроме того, была допущена большая тактическая тренерская ошибка. Об этом я не хочу подробно говорить, это уже кухня команды. Тем не менее я не снимаю с себя вины. Но неопытность, недостаток опыта молодых тренеров не дали им добиться лучших результатов. И это моя вина в том числе.

— Аргын Зайруллаевич, вы подняли очень важную тему — тему легионеров. Вот вы возглавили клуб в 2006 году. Сколько тогда было легионеров? И сколько своих воспитанников за это время появилось? Что вы получили тогда и к чему пришли?

— Количество вы можете посмотреть в статистике. Но по поводу легионеров нельзя говорить, что мы от них навсегда откажемся. Я хочу сразу остудить горячие головы и сказать, что без них невозможно играть. Наши игроки должны на кого-то смотреть и тянуться к более высокому уровню.

Посмотрите, если приедет знаменитый оперный певец из театра «Ла Скала» в Астану, думаю, местные артисты оперы обязательно пойдут у него учиться. Но это же не навсегда. Это просто передача опыта. Поэтому легионеры неизбежны. Просто мы должны их держать в разумных пределах. Должна быть свежая кровь.

И я хочу сказать, что с первого дня руководства клубом я эту точку зрения отстаивал, и федерация поддерживала нас в этом направлении. И первые результаты уже пошли. Все эти годы мы уделяем пристальное внимание школе хоккея. Более того, есть в мыслях создать школу при хоккейном клубе. В Караганде есть государственная школа, но там нет достаточного финансирования. Так что тенденция идёт к уменьшению доли легионеров, но, к сожалению, не во всех клубах. В чемпионате Казахстана эта тенденция идёт медленнее.

— Кстати, по регламенту чемпионата Казахстана в заявке должно быть не менее 12 местных игроков. Сколько у вас казахстанцев в «Темиртау»?

— У нас их 18. И результатом этой работы стало то, что очень сильно помогал «Казахмыс», который создал детско-юношескую школу в Сатпаеве. Она работает многие годы, и ребята 1995 года рождения как раз сейчас являются практической основой, надеждой нашего хоккея.

И я вам скажу, что финал чемпионата Казахстана, где участвовали «Номад», который стал чемпионом, и «Темиртау» — это практически финал карагандинской школы хоккея. С одной стороны, выступало шесть воспитанников, с другой – восемь. И что ещё самое главное — тренерский состав в обоих клубах на 100 процентов из Караганды. Это Юрий Владимирович Михайлис, Георгий Нодариевич Верещагин, Дмитрий Александрович Крамаренко, Дмитрий Вячеславович Главюк, которые прошли школу ЦСКА, «Казахмыса», «Барыса».

Поэтому вы знаете, пожалуйста, Михайлис — это Караганда, Степаненко — Караганда. Можно много фамилий называть, но самое главное — результат. И надо на этом не останавливаться, чтобы «Сарыарка» была не единственным таким клубом. К сожалению, сейчас этим не каждый клуб может похвастаться.

У нас вот уже есть игроки, которые подают надежду. Это Александр Борисевич, Владимир Волков, 1998 и 1996 годов, вратари Никита Бояркин, который является вратарём национальной сборной, и Еремеев, который признан лучшим вратарём на юниорском чемпионате мира.

Кстати, эта сборная создана на базе карагандинской команды. Заметьте, не усть-каменогорской, откуда раньше в основном выходили профессиональные хоккеисты, а из Караганды. И именно наши ребята заняли серебряные медали на чемпионате мира.

И только недостаток опыта международных встреч, из-за недостатка финансирования, не позволил им выступить лучше. Но когда ребята раскатились, они показали, на что способны. Я думаю, что на следующий год результат будет. Об этом я уже говорю как генеральный менеджер юниорской сборной Казахстана.

— Если говорить об юниорской сборной, вы в первый раз поехали в качестве генерального менеджера. Вообще есть ли возможность в перспективе организовывать юниорам больше международных встреч? Действительно, существует проблема отсутствия опыта.

— Да, вы правильно отметили, что в качестве генерального менеджера впервые поехал. Я проанализировал работу. Мы взяли команду практически с листа и поехали. А должна идти целенаправленная подготовка. Мы видели это на примере сборных Германии, Дании и Франции, которая стала чемпионом. Это молодёжь, которая уже не впервые встречалась на чемпионате мира, в отличие от сборной Казахстана.

И сейчас мы разрабатываем план, и будем просить финансирование, чтобы после Нового года команды могли участвовать в турнирах, раскатываться, накатываться. Уже к этому времени основной костяк сборной будет составлен. Он обновляется в связи с превышением некоторых ребят возраста 18 лет. Их мы будем рекомендовать в другие сборные. То есть будем пытаться находить взаимодействие со всеми командами — и КХЛ, и ВХЛ, и, конечно, сборными.

— Вы говорите, мы разрабатываем план. Мы — это кто?

— Вместе с федерацией, с работниками федерации и, конечно, главным тренером Виктором Буяльским, который тоже является карагандинским. Как видите, Караганда рулит (смеётся).

— Аргын Зайруллаевич, ни для кого не секрет, что вы входите в состав исполнительного комитета федерации. Исполком прошёл в закрытом для прессы режиме. Хотелось бы услышать ваше экспертное мнение по поводу выступления национальной сборной на чемпионате мира в Киеве.

— Хочу сказать, я лично встречался с главным тренером команды Эдуардом Занковцом. И впервые за многие годы, на мой взгляд, тренерский штаб показался очень профессиональным и перспективным. Тем более вместе с сыном они достаточно теоретически и тактически подкованы.

Однако никакая тактика и теория не может быть реализована без игроков. Все планы реализовывают игроки. Они умные, хорошие и профессиональные тренеры, но одним клубом КХЛ невозможно вытянуть сборную. Тем более учитывая плотный график, в котором они играют.

У них участие в КХЛ, участие в отборочных играх, участие в плей-офф и после этого участие на чемпионате мира. Кто такое выдержит? Кроме того, выбор игроков у нас весьма ограничен. Поэтому, я думаю, такое выступление стало закономерным результатом.

— Как исправлять эту ситуацию?

— Чтобы исправить это положение, нужно два хоккейных клуба, которые будут представлять Казахстан в КХЛ.

— Я так понимаю, вы говорите сейчас об Алматы, где после зимней Универсиады остались ледовые дворцы?

— Конечно. В Алматы только сейчас три дворца — имени Балуана Шолака, «Халык Арена» и «Алматы Арена». У каждого есть раскаточный, итого — шесть катков высочайшего уровня. И самое интересное, что в Алматы люди уже готовы, они болеют хоккеем. А значит, надо его развивать там.

— Возвращаясь к сборной, можно ли сказать, что тандем двух Занковцов — это идеально и для «Барыса» и сборной?

— Такой тандем будет идеальным только в том случае, если будет соответствующий подбор игроков. На сегодняшний день даже при таком подборе тренерский штаб смог показать интересную игру. Просто нужно дальше работать над этим. Ра-бо-тать! Но подбор… Тут просто напрашивается вопрос создания второго клуба КХЛ. И тогда не будет утечки кадров.

Ведь всё дело в чём? Многие ребята выросли из чемпионата Казахстана, выросли из ВХЛ. В итоге что они делают? Уезжают из страны. Я вам на примере «Сарыарки» скажу — по девять человек уходят за сезон. Сейчас отток происходит даже в раннем возрасте. Они ещё не стали зрелыми игроками, профессиональными, но они уже уходят. Потому что некуда расти.

«Барыс» не может принимать, он переполнен легионерами. Клуб ВХЛ мы можем сейчас заполнять, уже идёт подпорка из чемпионата Казахстана, из детско-юношеских школ. Но это не тот уровень. Все спортсмены хотят выше выступать, это нормально.

Конечно же, в КХЛ должна быть ещё одна команда из Казахстана. Тогда из двух команд мы сможем создать сильную сборную, которую ещё будет подпитывать ВХЛ. Но это всё возможно только при оптимальном взаимодействии всех клубов ВХЛ, с помощью федерации, которая должна координировать эти действия.

— У нас же есть перспективная молодёжь, и не только 1995-1996 годов, но и помоложе. Но её почему-то не привлекают в главную сборную. Они были в расширенной заявке, но в основной состав не попали.

— А это профессионализм. Опять-таки, их уровень не позволяет. Это говорит о том, что когда их забрали из Караганды, их упустили. Тем самым, я считаю, нанесли урон всему казахстанскому хоккею. Потому что им надо было ещё год-два созреть, и только после этого они могли бы играть на более высоком уровне. Но их, не созревших, перевели в Астану. И вот на сегодняшний день мы имеем результат.

— Аргын Зайруллаевич, второй клуб в КХЛ, подпитка из ВХЛ — это, конечно, хорошо. Но нельзя забывать и про внутренний чемпионат, который должен быть сильным. Этого, к сожалению, нет. Внутренний турнир неинтересен в больших городах. Не во всех, но как минимум в половине. Что мешает развивать чемпионат Казахстана?

— Всё дело в том, что в ряде клубов чемпионата идут по самому лёгкому пути — они привлекают легионеров на высокую зарплату, получают результаты и отчитываются перед руководством области о том, какой хороший результат. Огромные финансы тратятся не на подготовку детей.

— Кстати, это тоже большая проблема, о которой много лет говорят. Клубы чемпионата Казахстана привлекают легионеров.

— Да, такие как «Бейбарыс», «Арлан», «Иртыш». И как показал этот плей-офф, их обыграли наши же молодые карагандинские ребята! Это говорит о том, что у нас и тренерский штаб есть хороший, и игроки хорошие. Нужно просто больше внимания. Когда создастся конкуренция в чемпионате Казахстана, тогда будет идти и рост соответствующий, и будет идти подпитка клубов ВХЛ и, естественно, КХЛ.

— Завершая наше интервью, какие цели и задачи на следующий год вы ставите перед карагандинским клубом?

— Прежде всего задача всегда — радовать зрителей. Потому что без зрителей хоккей не нужен. Радовать зрителей зрелищной, динамичной и красивой игрой, которую, к счастью, мы показываем на протяжении многих сезонов. Второе, мы будем продолжать линию подготовки спортсменов, своих кадров, проводить селекционную работу, будем искать талантливых хоккеистов.