Медики считают, что не правильно осуждать всех из-за одного человека
Ержан Нурлыбаев ещё раз прокомментировал видео с операции, где хирурги извлекли арматуру изо рта пациента. Он отметил, что на записи все врачи старались помочь пациенту. Операция, которую они провели, прошла успешно.
— Мои коллеги оказали квалифицированную помощь,- рассказал Ержан Шакирович.- У пациента были тяжелейшие травмы. Арматура вошла в ротовую полость и прошла практически насквозь, была под кожей на затылке. Сейчас больной на стадии выздоровления, ему уже провели одну из восстановительных операций.
Врачей оскорбили негативные комментарии в их адрес после публикации этого видео.
— Я согласен, что это не этичный поступок,- объяснил Ержан Нурлыбаев.- Сейчас идёт служебное расследование и виновника обязательно накажут. Но в адрес врачей, которые спасли жизнь пациента, было много негативных комментариев. Хотя на записи прекрасно видно, что все работали — медики и медсёстры.
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Что значит оскорбило? Ну вы же врачи, выполняя свой долг, разве не видите, что кто-то это снимает, устраивая шоу из трагедии? Неужели так сложно просто одернуть человека?
Горожанин
08 июня, 2017 в 23:58
Врачи занимались больным… могли и не увидеть, что «больной на голову» (иначе назвать не могу)снимает видео операции… не надо всех под одну гребенку! А этого «видеооператора» наказать по максимуму, в том числе и моральную компенсацию заставить выплатить!!!
Mystery
09 июня, 2017 в 12:33
«Ну вы же врачи, выполняя свой долг, разве не видите…» — врач во время операции не должен вертеть головой во все стороны, он должен быть сосредоточен на пациенте, иначе ничего путного не выйдет!
Mystery
09 июня, 2017 в 12:36
Есть понятие врачебная тайна, раскрывая которую, оскорблённые комментариями в свой адрес, врачи, возможно, оскорбили пациента… Поэтому все комментарии заслужены… Поэтому позвольте и мне оскорбить самыми последними словами этих врачей…
Tron_nik
09 июня, 2017 в 07:25
Это ведь не врачи снимали! Или что они должны были заниматься и следить снимают их там или нет! А того кто снимал обязательно найти и по башке дать!!!
Анвар
09 июня, 2017 в 10:08
Один идиот, а остальные причем?.. если ваш коллега «накосячит», находясь с вами в одном кабинете, то вы тоже за это ответственны будете?.. ерунду не говорите! А оскорблять кого-то — последнее дело. А кто заслужил наказание — пусть его понесет!
Mystery
09 июня, 2017 в 12:40
Что их всех так «оскорбило»? Я в комментариях не видел обвинения в их не профессионализме. Операция прошла более чем успешно-с минимальной болью для пострадавшего. Речь шла об элементарной этике гражданина и разглашении врачебной тайны-если это сделал врач. Они этот негатив заслужили. Все-кто там был-все видели-что одна рука из присутствующих была занята видеокамерой или телефоном. И никто не остановил съемку. А это значит в съемке участвовали все. Независимо оттого-была ли мысль все это слить в сеть или нет. И статью 142 пункт 2 УК РК «Нарушение неприкосновенности частной жизни» никто не отменял. А врачи, медсестры и санитары-такие же граждане РК как и все. Что же теперь обижаться? Нужно было думать и помнить об ответственности происшедшего проступка. Не думаю,что кому-то(включая самих медиков) было бы приятно себя видеть в сети в подобной ситуации.
02556
09 июня, 2017 в 10:13
Ага, они вместо операции следили кто, где и чем занимается… при такой операции нужна сосредоточенность! «Речь шла об элементарной этике гражданина и разглашении врачебной тайны» — кто ее нарушил пусть и будет наказан! Кстати, врачи и медсестры, попавшие в кадр, тоже могут подать на снимавшего… по этой же статье…
Mystery
09 июня, 2017 в 12:45
Но кто-то же, как раз, вместо операции стоял и снимал! Или в операционной во время операции всегда толпиться куча постороннего народа с видеокамерами?
ваван
09 июня, 2017 в 15:21
Вот его и наказать по полной! Зачем видеокамеры? Достаточно телефона с хорошей камерой… Из-за одного идиота оскорблять всех?.. Некрасиво, как минимум…
Mystery
09 июня, 2017 в 17:32
Что за бред? Задача врача спасти жизнь пациента, а не следить кто там что снимает.
Анвар
09 июня, 2017 в 15:05
Смешно прям!!! Ну если не врачи видео снимали, то кто????? Посторонний???? Разве в операционной могут быть посторонние люди? Бредятина полнейшая, оскорбились они…
Светлана
09 июня, 2017 в 16:16
Капец какой то… Вычислить практиканта с камерой, устроили балаган. Родных тоже не понимаю… Ситуация уникальная, когда парень оклемается ему самому будет интересно посмотреть. Много вы знаете таких случаев? То то же. Так что тут не судить, а благодарить нужно интерна доставшего вовремя сотку. Потерпите полгода, и на этом случае чееловек 10 диссертацию защитят. И никакого ценизма, это жизнь. Так что очень скоро оператора будут благодарить. ( а не дай бог, что то пошло бы не так, так родственники, за это видео, готовы были б отдать любые деньги, прокуратура тоже! Так что такие операции просто необходимо снимать!!! Впрочем, с нашей медициной, снимать нужно ужпе любое обращение к врачу…)
Я
12 июня, 2017 в 11:28
Вы сути не уловили — если съёмка этого видео необходима для практики и т.д. — да пожалуйста….НО в соц.сети НИКТО не имел права выкладывать видео с операционной — вот о чем спор то идёт…
Светлана
13 июня, 2017 в 17:33