Врачей оскорбили негативные комментарии в их адрес из-за видео с операцией (видео)

Медики считают, что не правильно осуждать всех из-за одного человека

Ержан Нурлыбаев ещё раз прокомментировал видео с операции, где хирурги извлекли арматуру изо рта пациента. Он отметил, что на записи все врачи старались помочь пациенту. Операция, которую они провели, прошла успешно.

— Мои коллеги оказали квалифицированную помощь,- рассказал Ержан Шакирович.- У пациента были тяжелейшие травмы. Арматура вошла в ротовую полость и прошла практически насквозь, была под кожей на затылке. Сейчас больной на стадии выздоровления, ему уже провели одну из восстановительных операций.

Врачей оскорбили негативные комментарии в их адрес после публикации этого видео.

— Я согласен, что это не этичный поступок,- объяснил Ержан Нурлыбаев.- Сейчас идёт служебное расследование и виновника обязательно накажут. Но в адрес врачей, которые спасли жизнь пациента, было много негативных комментариев. Хотя на записи прекрасно видно, что все работали — медики и медсёстры.