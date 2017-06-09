Карагандинке, впавшей в кому после аварии, банк не дает отсрочку по кредиту

«В коме, ни в коме, а платить нужно?!»

18 мая 30-летняя жительница Караганды Ания Садвакасова попала в страшную аварию на астанинской трассе. Женщина впала в кому, перенесла несколько серьезных операций, среди которых была трепанация черепа. Родственники пострадавшей девушки жалуются, что банк не дает ей отсрочку по кредиту. Банк грозится начислять пеню, а потом подать в суд.

Родственники пострадавшей девушки рассказывают, что последнее время Ания Садвакасова работала в Астане. Ей приходилось разрываться между двумя городами. Вечером 17 мая в «Индрайвере» девушка нашла водителя, который рано утром собирался ехать в Астану. Помимо водителя Айдоса Махмудгали и Ании, в машине ехал еще один карагандинец Вадим Барташевич.

-Машина проехала Темиртау и двигалась в районе дач, где сопка. Там велись какие-то дорожные работы и движение было только по одной стороне, — рассказывает брат Ании Виктор Садвакасов. — Из Астаны на машине ехала девушка. Она то ли в знаках запуталась, то ли что, но в итоге оказалась на встречной полосе. Скорость была приличной. Машина летела прямо на них, свернуть было некуда….

-Я видел как из-за поворота вылетел нам на встречу автомобиль, момент касания и всё — темнота… — вспоминает аварию Вадим Барташевич, еще один карагандинец, находившийся в этом авто. — Пришёл в себя от ударов монтировкой по стеклу, так люди пытались вытащить нас. Всю машину покорежило и зажало все двери. Мы лежали рядом с Айдосом слипшись в запекшейся крови и местами зажаты сидениями, фрагментами пластика и отделки салона. Девушка Ания сидевшая сзади тоже частично лежала на нас. Удар собрал всех людей в один ком. От вида крови и открытых переломов я снова потерял сознание.

Родным Ании Садвакасовой сообщили, что она находится в реанимации центральной больницы Темиртау в тяжелом состоянии. В результате ДТП она получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому. Уже перенесла несколько сложнейших операций на мозге. Врачам пришлось делать ей трепанацию черепа. Помимо, черепно-мозговой травмы, у нее поврежден один глаз и одна сторона лица. Ей необходима будет пластическая операция. Медики никаких гарантий не давали, говорили, что нужно ждать.

24 мая в реанимации скончался Айдос Махмудгали. Ания держалась. Каждый день девушку навещала ее мать и ждала чуда, что дочь на конец откроет глаза.

Тем временем родным пострадавшей девушки стали звонить ее кредиторы.

-Сначала нам позвонили из какой-то кредитной организации, — говорит Виктор.- Она там брала заем. Там у нее было два месяца просрочки. Я пошел, узнал какой у нее долг и сразу рассчитался. Потом мы вспомнили, что у нее есть большой кредит в банке. Она взяла его в прошлом году и в течении всего года расплачивалась. Мы изначально были против. Деньги были нужны какому-то другу. Мы понимали, что это кабала. Но сделать ничего не могли, она же взрослый человек. Сейчас она должна банку больше миллиона тенге.

Виктор Садвакасов поехал в филиал банка. Поинтересовался у сотрудников банка, можно ли получить отсрочку по кредиту.

— Я разговаривал с двумя менеджерами. Мне сказали, что никаких отсрочек не предусмотрено, — говорит Виктор. -Что если перестанем платить, будет начисляться пеня, а потом в судебном порядке долги взыщут. Я спросил: «А как можно увидеть договор»? Мне отвечают, что кроме как заемщику договор они никому не дают.

Позже в банке Виктору Садвакасову предложили нотариально оформить доверенность, тогда бы он смог ознакомиться с условиями договора. Но и тут возникла загвоздка. Ания находилась в коме. Какая может быть доверенность? Из комы девушка вышла буквально 7 июня. Вчера брат, сестра и мать Ании увидели ее впервые после выхода из комы.

-Мы ездили к ней. Очень расстроились. Она нас узнает, разговаривает, но еще не в себе. У нее нет чувства времени, она ведет себя неадекватно, психует. Ну прямо по поведению, не она и все, — переживает Виктор. — В таком состоянии она точно не сможет передать все свои обязательства. Ни один нотариус не подпишет такую доверенность.

Родственники пострадавшей девушки попали в замкнутый круг. А ведь все зависит от условий кредитного договора с банком, которых они не знают. Юристы говорят, что если в ее договоре есть пункт, касающийся трудных жизненных ситуаций, то Ание не о чем переживать. Также обычно во время оформления кредита клиентам предлагают застраховать свою жизнь и здоровье. Если вдруг с заемщиком что-то случается, страховая компания частично или полностью погашает долг. Другое дело, что от страховки можно отказаться. Не каждый клиент желает каждый месяц «отстегивать» еще и страховщикам.

Семья Ании Садвакасовой очень переживает. Юристы советуют им не сдаваться, а написать заявление с просьбой предоставить договор.

-Сейчас отвезу матери удостоверение Ании, она поедет писать официальное заявление. Должны же мы узнать кредитные условия, — переживает Виктор.

Родные Ании Садвакасовой тяжело переносят это потрясение. Сейчас все их мысли связаны с тем, как сделать так, чтобы Ания скорее пошла на поправку. К проблемам с банком люди совершенно не были готовы. Больших сбережений в семье нет.

-Ну если, условно говоря, питаться только китайской лапшой, то через пару лет мы бы смогли закрыть этот кредит. А так сразу рассчитаться мы не можем. Мама у меня инвалид. Вторая сестра — мать одиночка. Воспитывает ребенка до года. Я им помогаю. Теперь вот такое несчастье случилось с Анией. Раньше она сама справлялась.

Также Виктор Садвакасов жалуется на то, что до сих пор с ними не связался следователь, который ведет дело о ДТП. Они совершенно не знают, как идет расследование.

-Сотрудники просто передали мне ее документы, сумочку и два окровавленных разбитых телефона и все. Мы ничего не знаем. Почему нам не звонят? Я знаю, что виновница аварии выжила. Ее даже, кажется, уже выписали из больницы. С нами она не связывалась, — добавил Виктор.