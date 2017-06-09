Депутаты Караганды объяснили акиму области, почему асфальт исчезает с карагандинских дорог

«Завтра и нас за это посадят, и вас!»

Аким области встретился с депутатами и общественниками Караганды. Они рассказали Ерлану Кошанову, почему с дорог исчезает асфальт независимо от того, сколько миллиардов потратили на ремонт. По их мнению, всему виной не нерадивые подрядчики, а забитые ливневки и плохой уход за дорогами.

«Я к вам пришел посоветоваться», — сказал аким области, чем сразу же расположил к себе городских депутатов и членов Общественного совета. Еще большее доверие он вызвал, когда попросил их с докладами не выступать, а рассказать о насущных проблемах просто и откровенно. Потому что всем вместе надо «дальше развивать наш город».

— Основной вопрос, который я с вами хотел обсудить — это ремонт автомобильных дорог, — начал с главного аким области Ерлан Кошанов. — Заступив в должность, я первым делом проехал по городу на микроавтобусе и посмотрел на дороги. Мне бросилось в глаза то, что они находятся в неудовлетворительном состоянии. Особенно на окраинах. Мы нашли в бюджете деньги на их ремонт. Теперь наша задача номер один: проследить за качеством работ. А то в прошлом году дороги ремонтировали, а теперь переделывают. Чтобы в этом году такого не было!

Тут возможностью рассказать всю правду воспользовался член Общественного совета Николай Абт. Он церемониться не стал и сразу пожаловался акиму на его подчиненных. Выяснилось, что они обижают подрядчиков: отказываются принимать работу и перечислять деньги без одобрения Общественного совета. Хотя это незаконно. Поскольку у общественников нет таких полномочий.

— Но мы же не приемочная комиссия! — заявил Николай Абт. — Может, чиновники просто не в курсе? Члены Общественного совета могут только посмотреть на дорогу и, если качество их не устроит, писать и говорить об этом заказчику. Мы не вправе подписывать никакие акты. Завтра и нас за это посадят, и вас!

— Если вы подпишите, то вас посадят! — с улыбкой уточнил Ерлан Кошанов.

Николай Викторович заявил, что ставить автографы в документах не боится. Потому что они все равно ничего не значат.

— Вы главное выявите некачественную работу! — сказал ему аким области. — А мы найдем законные пути!

Вместе с тем общественник обратил внимание на некачественный битум, который подрядчики использовали в прошлом году. По его словам, Караганде очень нужна специализированная лаборатория. С ее помощью можно будет распознать некачественное сырье, чтобы не повторить прошлогодних ошибок.

А вот председатель Общественного совета Кабдыгали Оспанов корнем всех бед назвал забитые ливневки. Их необходимо строить, когда прокладывают новые дороги и восстанавливать — во время ремонта старых.

— Иначе у нас все время будет смывать с дорог новый асфальт, — высказал свое мнение Кабдыгали Оспанов.

— Я с вами согласен, — ответил ему Ерлан Кошанов. — Но для меня это новый вопрос. Поэтому я приглашал специалистов, которые знают схему расположения ливневок. Сейчас мы ищем старую ливневую канализацию, где ее закатали в асфальт.

А вот на прокладку новых ливневок в бюджете денег нет. Поэтому, считает депутат Геннадий Ивченко, надо активнее заниматься старой канализацией. Если она забита мусором, то нужно ее прочищать.

— Проблема в том, что у нас в Караганде всего одна машина, которая занимается пробивкой и очисткой ливневок, — сказал народный избранник. — Если мы хотим сэкономить бюджетные деньги, то таких машин должно быть две или даже три.

Власти покупать каналопромывочную машину не собираются. Но спецтехнику готово приобрести ТОО «Караганды Су». Об этом акиму области сообщил руководитель компании-услугодателя Данияр Исаев.

Тем временем депутат Виктор Зорин замолвил слово за подрядчиков. Он предложил отдать им на обслуживание ими же отремонтированные дороги. Это было бы выгодно всем: и городу, и подрядным организациям. Ведь они дают гарантию на свою работу: на средний ремонт — три года, на капитальный — пять лет. И после каждой зимы жалуются на коммунальное предприятие «Благоустройство», которое грейдерами сдирает новый асфальт и портит его, посыпая солью.

— А есть такие организации? — спросил Ерлан Кошанов.

Тут откликнулась директор компании-подрядчика «Агродор» Наталья Мальчушкина. Она присутствовала на встрече, поскольку является депутатом городского маслихата. В прошлом году ее работники ремонтировали улицу Ленина, а в этом приводят в порядок проезды между проспектом Бухар жырау и улицей Воинов-интернационалистов.

— Сегодня мы все страдаем из-за того, что содержанием дорог занимаются другие фирмы, — стала объяснять суть проблемы Наталья Мальчушкина. — У них нет квалифицированных механизаторов. А те, что есть, не знают, как правильно чистить дороги. Летом, когда на проезжей части только пыль, можно несильно опускать щетку, чтобы не счищать асфальт. А в зимнее время дороги посыпают солью. Это агрессивный реагент. Он разрушает асфальтное покрытие. На улицу Ленина я даю пятилетнюю гарантию. Естественно, я заинтересована в том, чтобы содержать ее в хорошем состоянии.

Еще Наталья Юрьевна пожаловалась на коммунальщиков, которые своими грейдерами испортили дорогие гранитные бордюры. Более того, они сбили все столбики, которыми подрядчик обозначил места для парковки инвалидов. По сути, это чужие ошибки, которые «Агродору» придется исправлять за свой счет.

Ерлан Кошанов поддержал инициативу по содержанию дорог теми, кто их ремонтирует. И поручил акиму Караганды Нурлану Аубакирову уладить все документальные формальности.