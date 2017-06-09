«Завтра и нас за это посадят, и вас!»
Аким области встретился с депутатами и общественниками Караганды. Они рассказали Ерлану Кошанову, почему с дорог исчезает асфальт независимо от того, сколько миллиардов потратили на ремонт. По их мнению, всему виной не нерадивые подрядчики, а забитые ливневки и плохой уход за дорогами.
«Я к вам пришел посоветоваться», — сказал аким области, чем сразу же расположил к себе городских депутатов и членов Общественного совета. Еще большее доверие он вызвал, когда попросил их с докладами не выступать, а рассказать о насущных проблемах просто и откровенно. Потому что всем вместе надо «дальше развивать наш город».
— Основной вопрос, который я с вами хотел обсудить — это ремонт автомобильных дорог, — начал с главного аким области Ерлан Кошанов. — Заступив в должность, я первым делом проехал по городу на микроавтобусе и посмотрел на дороги. Мне бросилось в глаза то, что они находятся в неудовлетворительном состоянии. Особенно на окраинах. Мы нашли в бюджете деньги на их ремонт. Теперь наша задача номер один: проследить за качеством работ. А то в прошлом году дороги ремонтировали, а теперь переделывают. Чтобы в этом году такого не было!
Тут возможностью рассказать всю правду воспользовался член Общественного совета Николай Абт. Он церемониться не стал и сразу пожаловался акиму на его подчиненных. Выяснилось, что они обижают подрядчиков: отказываются принимать работу и перечислять деньги без одобрения Общественного совета. Хотя это незаконно. Поскольку у общественников нет таких полномочий.
— Но мы же не приемочная комиссия! — заявил Николай Абт. — Может, чиновники просто не в курсе? Члены Общественного совета могут только посмотреть на дорогу и, если качество их не устроит, писать и говорить об этом заказчику. Мы не вправе подписывать никакие акты. Завтра и нас за это посадят, и вас!
— Если вы подпишите, то вас посадят! — с улыбкой уточнил Ерлан Кошанов.
Николай Викторович заявил, что ставить автографы в документах не боится. Потому что они все равно ничего не значат.
— Вы главное выявите некачественную работу! — сказал ему аким области. — А мы найдем законные пути!
Вместе с тем общественник обратил внимание на некачественный битум, который подрядчики использовали в прошлом году. По его словам, Караганде очень нужна специализированная лаборатория. С ее помощью можно будет распознать некачественное сырье, чтобы не повторить прошлогодних ошибок.
А вот председатель Общественного совета Кабдыгали Оспанов корнем всех бед назвал забитые ливневки. Их необходимо строить, когда прокладывают новые дороги и восстанавливать — во время ремонта старых.
— Иначе у нас все время будет смывать с дорог новый асфальт, — высказал свое мнение Кабдыгали Оспанов.
— Я с вами согласен, — ответил ему Ерлан Кошанов. — Но для меня это новый вопрос. Поэтому я приглашал специалистов, которые знают схему расположения ливневок. Сейчас мы ищем старую ливневую канализацию, где ее закатали в асфальт.
А вот на прокладку новых ливневок в бюджете денег нет. Поэтому, считает депутат Геннадий Ивченко, надо активнее заниматься старой канализацией. Если она забита мусором, то нужно ее прочищать.
— Проблема в том, что у нас в Караганде всего одна машина, которая занимается пробивкой и очисткой ливневок, — сказал народный избранник. — Если мы хотим сэкономить бюджетные деньги, то таких машин должно быть две или даже три.
Власти покупать каналопромывочную машину не собираются. Но спецтехнику готово приобрести ТОО «Караганды Су». Об этом акиму области сообщил руководитель компании-услугодателя Данияр Исаев.
Тем временем депутат Виктор Зорин замолвил слово за подрядчиков. Он предложил отдать им на обслуживание ими же отремонтированные дороги. Это было бы выгодно всем: и городу, и подрядным организациям. Ведь они дают гарантию на свою работу: на средний ремонт — три года, на капитальный — пять лет. И после каждой зимы жалуются на коммунальное предприятие «Благоустройство», которое грейдерами сдирает новый асфальт и портит его, посыпая солью.
— А есть такие организации? — спросил Ерлан Кошанов.
Тут откликнулась директор компании-подрядчика «Агродор» Наталья Мальчушкина. Она присутствовала на встрече, поскольку является депутатом городского маслихата. В прошлом году ее работники ремонтировали улицу Ленина, а в этом приводят в порядок проезды между проспектом Бухар жырау и улицей Воинов-интернационалистов.
— Сегодня мы все страдаем из-за того, что содержанием дорог занимаются другие фирмы, — стала объяснять суть проблемы Наталья Мальчушкина. — У них нет квалифицированных механизаторов. А те, что есть, не знают, как правильно чистить дороги. Летом, когда на проезжей части только пыль, можно несильно опускать щетку, чтобы не счищать асфальт. А в зимнее время дороги посыпают солью. Это агрессивный реагент. Он разрушает асфальтное покрытие. На улицу Ленина я даю пятилетнюю гарантию. Естественно, я заинтересована в том, чтобы содержать ее в хорошем состоянии.
Еще Наталья Юрьевна пожаловалась на коммунальщиков, которые своими грейдерами испортили дорогие гранитные бордюры. Более того, они сбили все столбики, которыми подрядчик обозначил места для парковки инвалидов. По сути, это чужие ошибки, которые «Агродору» придется исправлять за свой счет.
Ерлан Кошанов поддержал инициативу по содержанию дорог теми, кто их ремонтирует. И поручил акиму Караганды Нурлану Аубакирову уладить все документальные формальности.
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поиграем в демократию?
Sli Va
09 июня, 2017 в 14:44
Без малого 30 лет уже играют, пока казах спит так и будет продолжаться, но они забывают что когда он проснётся они до самолёта добежать врятли успеют.
Jähr
09 июня, 2017 в 17:40
Мне вот интересно, почему в СССР небыло проблем с асфальтом!? Может Сталин виноват? И интересно, сколько простоит Фёдоровский мост без ремонта, с заштукатуренными бардюрами?
Кстати сначала были женские шпильки виноваты, потом шипы на автошинах, теперь битум и грейдеры виноваты. Дальше кого будем винить, или на погоду спишем?
Да уш!!!
09 июня, 2017 в 15:41
В СССР чекисты хорошо работали, чистили таких неважных подрядчиков, а сейчас правят деньги и агашки.
Lex
09 июня, 2017 в 16:50
какой сталин если на мосту положили слой 5см да еще на скорую руку,тут не зависит когда его ложили либо в дождь или снег, тут одно слово слова качество! асфальта если придумали свой бутум отечественный закупать или еще слоя нет вот и появились ямочности, почему вы прошлые дороги не смотрите которые в этом году не переделывали а что-то все целое и со снегом асфальт не растаял значит все в другом вопросе!
4585
09 июня, 2017 в 23:03
Забудьте вы свой сср уже. Нет его больше.
Игорь
10 июня, 2017 в 15:04
…..Дядя Коля,ты дурак?
!!!
11 июня, 2017 в 19:55
У нас депутаты и акимы — это эксперты и я боюсь перечислять
Сасуша
09 июня, 2017 в 18:36
Заголовок статьи конечно смешной!
А вот идея содержания дорог теми, кто их ремонтирует, имеет смысл.
Вообще, давно считаю, что у дорог, как и у других объектов, должен быть хозяин! Ему должны выделяться деньги на содержание, но при этом он должен содержать дорогу в рабочем состоянии. Если дороге требуется ремонт, он, за счет все тех же средств, а не выделяемых специально на ремонт, должен сам найти подрядчика и проконтролировать его работу! Тогда он напрямую будет заинтересован в качестве работ, так как очередной ремонт ему надо будет делать фактически за свой счет! Ливневки и своевременная уборка тоже будут в интересах владельца дороги. В общем, вижу только плюсы.
Горожанин
09 июня, 2017 в 19:08
По поводу наших отвратительных дорог (а также разваленного драм театра), то хочу добавить, что все они сделаны «из картона». Поглядите на срез асфальта, который остался еще когда экскаватором содрали его при рытье траншей по улице Лободы-там его макс. 8 см. И грунта чуть больше.
Как может служить такая дорога?
Поглядите на отлетевшие листы «гранита» вокруг Драм театра-они прикреплены к арматуре, а не к кирпичной кладке и развалились от ветра.
Уже писал о том, что асфальт по Лободы взламывают по очереди третий раз за пол-года три разных фирмы-водоканал, теплотрасса и благоустройство города.
Общественный совет -это конечно здорово и правильно, но он должен состоять из общественников, а не из владельцев фирм и поликлиник, которые и надо проверять.
ШПА
09 июня, 2017 в 19:37
Ёпрст-э! Столько лет они велосипед изобретают. Щас советские ливневки искать будут. Да во всем мире знают, что дорога-это комплексное сооружение, — это не только дорожное полотно, но и обочины, и ливневая канализация, а не только разметка, как у нас. Поэтому у них — дороги, а у нас «вечные» времянки…
электорат
09 июня, 2017 в 21:23
Ага, а у нас на Юго-Востоке у заправки Синойл ливнёвку в цемент закатали( в бетон не могу написать, ибо это не бетон). Сделать не могут, проще засыпать.
Это я
09 июня, 2017 в 23:29
Каждый год — одно и тоже. Все те же персоны и говорят из года в год одно и тоже. Где же наш самый принципиальный и не заитересованный общественик Бойко Дм.Мак.А то что говорят Абт и другие миллионеры от тендеров бюджета — это не принцип, это дорога к очередному бюджетному пирогу.
Мирас
09 июня, 2017 в 22:54
У меня есть «ноу хау» как отучить нерадивые фирмы по ремонту дорог. Могу поделиться с заинтересованными, деловыми, влиятельными, …
Dalnoboy
09 июня, 2017 в 23:18
В СССР предприятия никогда ни на чем не экономили. Дорог строили больше, качество было такое же или даже хуже, нагрузка на дорогу в сравнении была очень низкая, фур не было, легковых в 200-300 раз меньше, всё перевозилось по железной дороге. Ни где ни какой конкуренции.
В СССР не было частной собственности, всё и вся было государственное, подрядчики и заказчики были государственные. Строили и ремонтировали практически без договоров. Деньги между предприятиями ни кто не считал. Директора экономикой и экономией не занимались. Слова:- тендер, бартер, бизнес, монополия, пробки на дороге ни кто не знал. Экономика страны была плановой.
Что бы дороги были качественные, обслуживание дорог было качественное и бережное, при существующей рыночной экономике. Необходимо создать эти самые рыночные отношения. Рыночные отношения это в первую очередь профессионализм и персональная ответственность за принятые решения и израсходованные деньги. По факту те кто принимает решения по существу ни за что не отвечают.
Объективная приёмка качества дорог и их обслуживание возможны только по факту истечения гарантийного срока эксплуатации, от сюда должна строиться система финансирования (предоплата или возврат денег) подрядчика и его ответственности(возврат денег или уголовная ответственность).
Водитель
09 июня, 2017 в 23:37
В Сарани в микрорайоне 1А проложили хороши асфальт но бордюры поставили так плотно что вода которая собирается на асфальте не стекает в канавки в доль дороги конечно такой асфальт долго не прослужит
Шахтер
10 июня, 2017 в 10:32
Есть мнение, что кто-то умышленно затирал на старых планах ливнёвки, так как при наличии на плане ливнёвки невозможно было получить разрешение на строительство в зоне отвода. Ну а теперь руками разводить поздно.
Дмитрий Хитрый
10 июня, 2017 в 11:38