Синоптики предвещают дожди, ветер и град в ближайшую неделю

Лишь 12 и 16 июня ожидаются солнечные дни без осадков

В ближайшие две недели в Караганде не будет полноценного лета. По сообщениям синоптиков в Карагандинской области дождливая погода продлится до 17 июня. На севере, западе и в центральном районе области будут сильные дожди с грозами. В некоторых районах, возможен даже град.

При этом столбики термометров, в среднем, покажут 25-30ºС. Лишь на севере области ожидаются небольшие похолодания — температура ночью опустится до 10 ºС