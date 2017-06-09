Лишь 12 и 16 июня ожидаются солнечные дни без осадков
В ближайшие две недели в Караганде не будет полноценного лета. По сообщениям синоптиков в Карагандинской области дождливая погода продлится до 17 июня. На севере, западе и в центральном районе области будут сильные дожди с грозами. В некоторых районах, возможен даже град.
При этом столбики термометров, в среднем, покажут 25-30ºС. Лишь на севере области ожидаются небольшие похолодания — температура ночью опустится до 10 ºС
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да погоду походу проплатили молодцы
Ежик в тумане
09 июня, 2017 в 23:14
Дожди+тепло-это хорошо!
Интересующийся
11 июня, 2017 в 20:32