Пенсионер сам смастерил детскую площадку
Автомобильные шины, стволы деревьев, пластиковые бутылки и трубы… В умелых руках, в одном из дворов Пришахтинска, весь этот мусор превратился в замечательный детский городок. Вот Маша на дереве кричит «Миша, ауу!». Рядом и сам медвежонок, сделанный из старых покрышек. На соседнем стволе дерева в своем домике спряталась Баба Яга, а позади нее расположился Кощей Бессмертный.
В этом дворе много персонажей: влюбленные лебеди, скачущая лошадь, летящий аист, раскрывший свой хвост павлин. Всю эту красоту сотворил 73-летний пенсионер Валерий Захаров. Шахтер с 44-летним стажем еще в 80-е увлекся поделками из дерева.
— Первой моей работой была Баба Яга, — вспоминает Валерий Иванович. — Сделал, закрепил на дереве. Утром смотрю с балкона – а её уже нет, сбили. Смастерил вторую подделку – чёртика на сук посадил. И снова та же история! После этого я для себя уяснил: все надо устанавливать либо высоко, либо крепко. Теперь Баба Яга, Кощей и Маша, на деревьях так высоко, что сбить их не получится. А моя деревянная лошадь, и вовсе забетонирована…
К слову, бетон не очень-то и помог. Вандалы буквально выдрали лошадку-лавочку из земли, но далеко не унесли – бросили. Неравнодушный пенсионер ее поднял и снова забетонировал.
— Конечно, становится обидно, когда ломают. Но чувство радости за детишек, которые играют здесь всем двором, перекрывает чувство злобы, — говорит Валерий Захаров. — Весь двор фотографируется с моими работами. От этого становится приятно на душе.
В подвале у пенсионера развернулась целая мастерская. Там Валерий Иванович растягивает шины пассатижами. Режет толстую резину болгаркой. Это нелегкий труд, а здоровье все чаще подводит…
— С ремонтом подъезда КСК нам помогает, и за это спасибо. А двор это чисто наша инициатива, — рассказывает умелец. — Мужчины поставят, женщины покрасят. Порой приходят люди с других дворов, просят меня что-то сделать на заказ. Но я не хочу делать из этого коммерческий проект. Да и здоровья нет. С резиной возиться очень тяжело. Немного поработаю, то одно заболит, то другое. Оклемаюсь немного, потом дальше мастерю.
За время нашего разговора жизнерадостный пенсионер ни разу не пожаловался на отсутствие помощи извне.
— Срубили дерево? Что ж, отличный пенек для нового гриба. Разукрасил, надел железную чашку на голову и готово. Упала табличка с номерами квартир? Что ж, моя деревянная смотрится даже лучше, – рассуждает Валерий Захаров.
Каждый год жители подъезда помогают пенсионеру обновлять игрушки. Они собирают деньги на краску и придают его поделкам свежий вид. Вообще, с этого подъезда можно взять пример всем карагандинцам. Жильцы подъезда сами купили рассаду и посадили цветы. Валерий Захаров смастерил из колес велосипеда ромашку, а женщины посадили в нее анютины глазки. Сами сделали ремонт в подъезде, благо, КСК выделил небольшой бюджет на краску для подъезда. Сами смастерили лавочку, ведь по большей части у подъездов домов Пришахтинска их нет. А вот деньги для обустройства двора КСК не выделяет. Своих сбережений у пенсионера не много, поэтому пользуются подручными средствами. Кстати, соседи Валерия Захарова поддержали этот почин и заказали себе на площадку Лунтика. Было бы здорово, если их начинание подхватят по всему нашему городу.
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Поделка и подделка — абсолютно разные понятия,когда ж вы все научитесь…
Ирен
10 июня, 2017 в 15:31
Спасибо,что исправили.
Ирен
10 июня, 2017 в 22:25
люди-животные,только хуже
Дмитрий
10 июня, 2017 в 15:38
Не перестаю удивляться, какие удивительные люди живут рядом с нами!!!
Хрупкий орех
10 июня, 2017 в 17:46
Замечательный какой у нас земляк!Есть еще оказывается такие!
Побольше бы таких..пусть у него все и всегда было хорошо! И здоровья ему!
ШП
10 июня, 2017 в 17:51
Поставьте видеокамеры во дворе. А как поймаете-ивняком по голому заду! Такие(вандалы)понимают только физическую боль. А еще опозорить с фото и видео-чтобы впредь неповадно было. А мастеру-спасибо за терпение и труд. Красиво.
02556
11 июня, 2017 в 13:41