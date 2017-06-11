У девочки закрытая черепно-мозговая травма
Вчера вечером около ресторана в Абае произошла трагедия. Водитель наехал на шестилетнюю девочку и врезался в двери ресторана. Очевидцы произошедшего сообщают, что в кафе было много детей. Был детский праздник, отмечали день рождения.
Также по словам очевидцев, водитель был сильно пьян. Эту информацию в департаменте внутренних дел не подтверждают, но и не опровергают. Пресс-секретарь ДВД области Бакытжан Кудияров сообщил, что у водителя взяли на анализ кровь.
-По предварительным данным, водитель не справился с управлением, совершил наезд на ребенка 2011 года рождения, после чего врезался во входную дверь кафе, — сообщил Бакытжан Кудияров.
В управлении здравоохранения сообщили, что девочку доставили в Областной медицинский центр. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Известно, что ребенок пришел в себя и находится в палате.
Полицейские проводят расследование по статье 345 части 1-ой.
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Трезвые детей не давят и в двери ресторанов не врезаются
vas
11 июня, 2017 в 12:54
Слава богу ребёнок жив остался!!!! Я бы такого водятла на месте размотал!!!!
Караганда
11 июня, 2017 в 14:39
Садиться за руль в нетрезвом состоянии стало уже нормой у нас, чувствуют безнаказанность. Нужны самые жесткие меры за такое деяние
Читатель
11 июня, 2017 в 15:05