В Абае нетрезвый водитель сбил шестилетнего ребенка и врезался в дверь ресторана

У девочки закрытая черепно-мозговая травма

Вчера вечером около ресторана в Абае произошла трагедия. Водитель наехал на шестилетнюю девочку и врезался в двери ресторана. Очевидцы произошедшего сообщают, что в кафе было много детей. Был детский праздник, отмечали день рождения.

Также по словам очевидцев, водитель был сильно пьян. Эту информацию в департаменте внутренних дел не подтверждают, но и не опровергают. Пресс-секретарь ДВД области Бакытжан Кудияров сообщил, что у водителя взяли на анализ кровь.

-По предварительным данным, водитель не справился с управлением, совершил наезд на ребенка 2011 года рождения, после чего врезался во входную дверь кафе, — сообщил Бакытжан Кудияров.

В управлении здравоохранения сообщили, что девочку доставили в Областной медицинский центр. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Известно, что ребенок пришел в себя и находится в палате.

Полицейские проводят расследование по статье 345 части 1-ой.