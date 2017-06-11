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Жесть. Жив то хоть остался?
Мото
11 июня, 2017 в 23:33
Думаю, настало время вводить в городе повсеместно ограничение скорости в 40км/час.
Раз по людски не умеют ездить и башкой по сторонам крутить, так пусть хотя бы ездят медленно!
Ушлепок
12 июня, 2017 в 08:50
Поддерживаю. Город должен быть для людей, а не для автомобилей. Только надо муданы и лифаны сжечь к чертям и оснастить общественный транспорт нормальными автобусами.
123456
12 июня, 2017 в 10:15
Оплатишь покупку нормальных автобусов из своего кармана?
КО
12 июня, 2017 в 13:23
Ты хотел сказать — «не для двухколесного транспорта»
КО
12 июня, 2017 в 13:26
Да хоть 5 км/ч, все ровно мото техника никакие режимы не соблюдает, так как ни приборов фиксации ни пресечения со стороны полиции нет. Не поможет это.
Alex
12 июня, 2017 в 10:39
Ушлепок и есть ушлёпок. Если ты не способен на своем дырчике быстрее ездить и смотреть по сторонам — то надо и другим запретить?
Это правда, что тебе не выдали права — потому что воронка на голове на фотографию не влезла?
КО
12 июня, 2017 в 11:13
Я еще в прошлом году об этом писала, меня заминусовали. 40 км и дорожные полицейские.Иначе ничего не будет, ничего не изменится. Хамов полно, ездят на зеленый, на желтый, ничего не аидят и знать не хотят.По дворам гоняют,паркуются впритык, недавно у Сити мола заблокировали, не могла выехать. Пешеходы тоже бывают виноваты, но я всегда виню водителя.При нормальной скорости всегда можно выйти из ситуации с наименьшими потерями с обеих сторон.
Янина
12 июня, 2017 в 12:42
Можно вводить хоть 5 км в час ограничение и это будет бесполезно. Как превышали так и будут превышать. Я уважительно отношусь к мотоциклистам, но я никак не могу понят хрустиков, которые путают город с гоночным треком. Ограничениями этого не исправить — разруха она в головах
Шахтёр
12 июня, 2017 в 13:58
Очередной….
Каде
12 июня, 2017 в 09:08
Не ограничение вводить а всех мотоциклистов с их понтами из города выгнать и дать право гаишникам останавливать их за превышение скорости!!! Гаишникам же пару лет назад запретили за ними гоняться т.к было несколько случаев смертей от погони, так эти самоубийцы теперь вообще страх потеряли гонят где и как хотят! Недавно видел этих психов на Бухар Жырау ну реально психи, а один вообще возле цума на одном колесе ехал типа посмотрите какой я молодец. Я не против всех мотоциклистов среди них есть и нормальные но большинство реально без мозгов….
Анвар
12 июня, 2017 в 10:34
Естественный отбор никто не отменял, те кто без мозгов, сами себя и уничтожат. Правда напоследок осложнят жизнь другим участникам движения.
Тут на лицо обоюдное нарушение пдд, один летел, второй не заметил и не пропустил. УК РК Статья 296 п.1 или п.2 (до 3, либо до 5 лет) в зависимости, выжил мотоциклист, или нет.
2
12 июня, 2017 в 12:05
А чё это очевидец не остановился то помочь. Или хочет чтобы его блогеры осветили, или в пусть говорят пригласили. А НВ слово сказать не может, потому что человек видео предоставил.
Саша
12 июня, 2017 в 10:59
а что там помогать? набрать по телефону номер спасения? там и так очевидцев не мало.
123456
12 июня, 2017 в 11:57
Все наехали на мотоциклиста и мотоциклистов,а он-то и не виноват.Это водила машины слепой похоже,что встречку не пропустил.
Oleg
12 июня, 2017 в 13:08