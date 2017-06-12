Победитель получит премию в 2 миллиона тенге
В Караганде объявили конкурс на лучший проект концертного зала. В нем могут участвовать как начинающие архитекторы, так и мэтры. Победитель получит премию в два миллиона тенге.
Конкурс на лучший проект концертного зала для Караганды проводят областной акимат и Союз архитекторов. Он считается республиканским. Организаторы ждут, что свои работы на конкурс будут подавать архитекторы со всего Казахстана. К проектам будущего концертного зала, рассчитанного на 1250 мест, предъявляют определенные требования.
«Проект должен соответствовать действующим строительным и санитарным нормам, — сказано в Положении о проведении конкурса. — Затраты на реализацию проекта должны быть целесообразными. Материалы конструкций и отделки фасадов должны быть современными, экологичными, экономически обоснованными, уместными для данного региона строительства. При создании объекта необходимо учитывать градостроительную ситуацию и регламент, ландшафт, освещение и эстетическое содержание территории, где размещается проектируемый объект».
Выбирать лучший проект будет жюри из 20 человек. В него входят аким области Ерлан Кошанов, аким Караганды Нурлан Аубакиров, секретарь гормаслихата Кудайберген Бексултанов, а также архитекторы Александр Бойков, Кайрат Джиембаев, Лев Кий и Павел Чен.
Проекты от участников конкурса будут принимать в течение двух месяцев. После этого объявят победителя. Он получит денежную премию в два миллиона тенге. Тех, кто займет со второго по седьмое место, вознаградят 500 тысячами тенге. Все работы выставят в зале Союза архитекторов в Караганде. А лучший проект воплотят в жизнь. Концертный зал построят на Юго-Востоке, на пересечении проектируемых улиц Букетова и Волочаевская.
За дополнительной информацией можно обращаться в Союз архитекторов по адресу: Караганда, проспект Нуркена Абдирова, 24/4, тел: 8 (7212) 51-36-43. Время работы: 10:00-18:00.
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Тут следует внести уточнение, конкурс скорее всего на эскизный проект. Потому что рабочий проект сам по себе будет стоить десятки если не сотню миллионов, за 2 миллиона не один дурак его делать не будет ради участия в каком то конкурсе. Все перечисленные требования:
«Проект должен соответствовать действующим строительным и санитарным нормам» «Материалы конструкций и отделки фасадов должны быть современными, экологичными, экономически обоснованными»
На стадии эскизного проекта практически не учитываются. Эскизный проект это красивые картинки, красивые макетики и все на этом. Просто концепция здания. Все вышеперечисленное окончательно определяется на стадии рабочего проектирования.
Ну и напомню, что 10 лет назад уже конкурс подобный проводился и потом даже была выполнена рабочая документация за немалые деньги, но ничего не построили. Может стоит смахнуть пыль с того проекта и сэкономить 5млн. тнг.? Или будем каждые 10 лет проводить конкурсы, чтобы субсидировать голодных архитекторов?
Тайгер
12 июня, 2017 в 12:23
Так был же несколько лет назад проект? Или все, не соответствует духу времени?
rrb
12 июня, 2017 в 12:34
Какой смысл строить концертный зал на 1250 ч.,если строить то уже если не на 5000ч.,то хотя бы на 3000чел.,и вообще можно было бы обратно выкупить Акжолтай(бывший Дв.спорта и переделать его в концертный зал,,вместимость будет под 7-100000 человек и расположен в удобном,благоустроенном месте,как рынок он себя не оправдывает,люди туда практически за покупками не ходят,а как концертный зал лучше места не придумаешь.
Жк
12 июня, 2017 в 13:58
7-10тыс.чел. хотел написать,лишний нуль пропечатал,извините.
Жк
12 июня, 2017 в 14:00
Зачем строить? А никто ничего строить и не собирается. Так, видимость работы, за счет бюджета…
?
12 июня, 2017 в 15:00