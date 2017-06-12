В Караганде объявили конкурс на лучший проект концертного зала

Победитель получит премию в 2 миллиона тенге

В Караганде объявили конкурс на лучший проект концертного зала. В нем могут участвовать как начинающие архитекторы, так и мэтры. Победитель получит премию в два миллиона тенге.

Конкурс на лучший проект концертного зала для Караганды проводят областной акимат и Союз архитекторов. Он считается республиканским. Организаторы ждут, что свои работы на конкурс будут подавать архитекторы со всего Казахстана. К проектам будущего концертного зала, рассчитанного на 1250 мест, предъявляют определенные требования.

«Проект должен соответствовать действующим строительным и санитарным нормам, — сказано в Положении о проведении конкурса. — Затраты на реализацию проекта должны быть целесообразными. Материалы конструкций и отделки фасадов должны быть современными, экологичными, экономически обоснованными, уместными для данного региона строительства. При создании объекта необходимо учитывать градостроительную ситуацию и регламент, ландшафт, освещение и эстетическое содержание территории, где размещается проектируемый объект».

Выбирать лучший проект будет жюри из 20 человек. В него входят аким области Ерлан Кошанов, аким Караганды Нурлан Аубакиров, секретарь гормаслихата Кудайберген Бексултанов, а также архитекторы Александр Бойков, Кайрат Джиембаев, Лев Кий и Павел Чен.

Проекты от участников конкурса будут принимать в течение двух месяцев. После этого объявят победителя. Он получит денежную премию в два миллиона тенге. Тех, кто займет со второго по седьмое место, вознаградят 500 тысячами тенге. Все работы выставят в зале Союза архитекторов в Караганде. А лучший проект воплотят в жизнь. Концертный зал построят на Юго-Востоке, на пересечении проектируемых улиц Букетова и Волочаевская.

За дополнительной информацией можно обращаться в Союз архитекторов по адресу: Караганда, проспект Нуркена Абдирова, 24/4, тел: 8 (7212) 51-36-43. Время работы: 10:00-18:00.