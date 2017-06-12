Жители села Заречное в панике

Люди не верят, что коровы болеют пастереллёзом

Неожиданная беда пришла в два села в Карагандинской области. Заболели коровы, животные умирают в муках, и по словам ветеринаров от пастереллёза. Вот только люди не верят, что им говорят правду, сельчане уверены – это ящур.

Беда пришла в начале июня, вначале животные заболели в селе Мынбаева. Симптомы у всех одинаковые, коровы перестают есть, жвать жвачку, потом они почти не встают и у них появляются язвы. К тому моменту, как ветеринары прибыли в посёлок с антибиотиками, болели уже более двух десятков голов скота. На следующий день животные пали. Сразу же пришла весть из соседнего села Заречное – там тоже начали болеть коровы. По словам местных жителей, к четвергу у них погибли семь животных. Люди в панике, ведь именно скотоводство их основной доход. Сельчане боятся, что после коров начнут умирать свиньи.

— Ветеринары нам ничего толком не говорят, утверждают, что это пастереллёз, но мы не верим,- возмущаются владельцы скота.- Когда они со своими антибиотиками приехали, вкололи их, то уже на следующий день коровы слегли. Акимы молчат о том, что происходит, и нам советуют не распространяться.

Люди рассказывают, что борются с болезнью практически в одиночку. Они стараются дезинфицировать язвы животных и промывают болячки.

— Никакой это не пастереллёз, а самый настоящий ящур,- говорят сельчане.- У животных так плоть гниёт, у коровы во рту просто куски кожи отваливаются. Разве так болеют пастереллёзом? После того как скотина пала, животных вывезли сжечь трупы ветеринары.

Владельцы скотины рассказывают, что для этого в поле за посёлком вырыли яму, туда скинули трупы коров и сожгли. Чтобы горело лучше — бросили туда шины. Останки собрали в мешки и ввезли. Жители были неприятно удивлены таким поворотом событий. Однако, ничего поделать уже не могли.

Сейчас в деревнях введён карантин, полицейские досматривают машины, которые выезжают из сёл. Мясо и кисломолочные продукты вывозить запрещено. Ветеринары лечат животных антибиотиками широкого спектра, проводят обходы дворов и дезинфекцию. По официальной информации, очаг заражения локализован. Пока нет информации, откуда именно пришла болезнь. Как рассказывают жители села Заречное, скорее всего животные подхватили инфекцию из речной воды, рядом протекает Нура. Режим ЧС в сёлах не объявляли.