Тетя пострадавшей в Абае девочки рассказала подробности наезда на ребенка

«Его никто не бил»

В Абае празднование детского дня рождения закончилось трагедией. Водитель «Тойоты» вылетел с трассы и оказался на территории ресторана «Бомонд». На скорости он наехал на маленькую девочку, а потом врезался в двери ресторана. К счастью, ребенок выжил. Малышка получила перелом черепа и сотрясение мозга. Сейчас она находится в больнице. Очевидцы заявляют, что водитель был нетрезв.

Вечером 10 июня в абайском ресторане «Бомонд» отмечали детский праздник. Именинником был годовалый малыш. Его родители собрали в ресторане родных и друзей, чтобы отпраздновать первый год его жизни. На день рождении было много детей. Периодически они выходили на улицу. Но находились там под присмотром одного-двух взрослых. В момент, когда на территорию ресторана влетела машина, хозяйка праздника находилась внутри.

-Нас поздравляли. Тут раздался резкий стук. Все соскочили и побежали к дверям. Двери были напрочь заблокированы влетевшим в них автомобилей. Мы даже выйти не могли. Дверь заклинило, отодвинуть машину мы не могли. Из машины пошел дым, сильный запах. Началась паника. Все кричали: «Дети, дети! На улице наши дети»! Люди стали пытаться выламывать стекла. Многие порезались так, что потом пришлось зашивать.

В шоке мало кто вспомнил о черном ходе. Хозяйка праздника побежала за официантом, тот вывел ее на улицу.

— Смотрю, моего брата дочь лежит на земле. Племяннице 5, 5 лет. Свидетели говорят, что водитель подъехал к ресторану, резко дал по газам, рванул и каким-то образом подсадил ее на капот. Племянница отлетела в стену и упала ему под колеса, — говорит женщина.

Свидетели случившегося утверждают, что водитель «Тойоты» был в сильном алкогольном опьянении. В соцсетях ходит слух о том, что он был избит отцом пострадавшей малышки. Тетя девочки опровергает эту информацию.

-Он был в сильном опьянении, толком не держался на ногах, — утверждает тетя девочки. — Несмотря на это он пытался сесть в машину и уехать. Его вытаскивали из машины, говорили: «Куда ты собрался в таком состоянии»? Его держали, чтобы он не уехал. Но никто его не бил! Брата моего мы старались держать, чтобы он не подходил к водителю. В сторону его отвели. Повторюсь, ему не давали уехать, но не били.

Тетя девочки тем временем на собственном автомобиле повезла племянницу в больницу. Девочка периодически теряла сознание, а когда приходила, в себя кричала от боли.

-Ей сделали МРТ, сказали, что у нее перелом лобной и височной части черепа и сотрясение. Слава богу, она пришла сознание. Сейчас даже может 10-15 минут поиграть. Но у нее постоянная рвота. Она хочет кушать, но ее тошнит. С уха кровь шла. Голова болит сильно. Впереди долгое лечение, — переживает женщина.

Полицейские сообщают, что начали досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью». Информацию о том, что водитель был нетрезв, в ДВД области не подтверждают, но и не опровергают. Сооющают только то, что взяли у водителя кровь на анализ.

О виновнике ДТП известно немного. Жители Абая говорят, что он владеет магазином и пользуется уважением горожан. После аварии какого-то конструктивного разговора между сторонами не получилось. Родные девочки говорят только о конфликтных ситуациях. Сейчас родители малышки ищут пассажира «Тойоты». По их словам, в салоне авто находилась какая-то женщина.

-Самое главное, чтобы племянница поправилась. А этого человека нельзя оставлять безнаказанным! Он должен понести ответственность! Будем добиваться! — настаивает женщина.