Акиму Караганды попало за плохую работу общественного транспорта

Аким области Ерлан Кошанов: «Наведите-ка порядок! Я даю вам месяц».

Аким области отчитал градоначальника Караганды за плохую работу общественного транспорта. Ерлан Кошанов сделал ему замечание и дал месяц на то, чтобы навести порядок. В противном случае Нурлану Аубакирову грозит дисциплинарное наказание.

Оказывается, аким области создал специальную группу, которая изучала положение дел в сфере общественного транспорта Караганды. На это у нее ушло две недели. Проанализировав все увиденное на дорогах и остановках, она сделала свои выводы. Они, как выразился Ерлан Кошанов, оказались удручающими.

— Во-первых, полностью отсутствует график движения автобусов по маршрутам, — принялся перечислять все недостатки глава нашего региона. – Нет схемы и расписания движения по маршрутам. В том числе нет этой информации на остановках. Во-вторых, количество автобусов на маршрутах не соответствует заявленному, в отдельных случаях — в два раза. В-третьих, в часы пик автобусы зачастую не останавливаются на остановках. Это наиболее характерно для Майкудука. В-четвертых, водители регулярно нарушают правила дорожного движения. Насколько я информирован, есть даже трагические случаи. Вся работа водителей направлена на поучение выручки. Они устраивают гонки за пассажиров.

Ответственность за такое положение дел Ерлан Жаканович возложил на акима Караганды и сделал ему «серьезное замечание». Он приказал градоначальнику наказать своего заместителя, который курирует сферу общественного транспорта.

— Наведите-ка порядок! Я даю вам месяц. Через месяц мы вернемся к этому вопросу. Собирайте перевозчиков, проводите разъяснительную работу. Какие у вас есть рычаги, подключайте! С автопарками город не работает! К порядку не призывает. Культуры вождения нет. Только в Караганде такое!

В качестве примера Ерлан Кошанов привел Темиртау. Там водители более дисциплинированные. А еще они носят галстуки.

— Понятно! Отработаем! – отрапортовал Нурлан Аубакиров.

Аким области посоветовал ему для начала повесить на остановках таблички расписанием движения автобусов.