3750 школьников из Карагандиской области поедут бесплатно на ЭКСПО

Для этого из местных бюджетов городов и районов выделят 95 миллионов

Тысячи школьников посетят выставку ЭКСПО. За счёт бюджета бесплатно смогут увидеть павильоны 3750 детей: из социально-уязвимых слоев населения, сироты, одаренные дети и достигшие успехов в учебе и спорте.

В путевку входит проезд до Астаны и обратно, проживание в общежитии, питание, посещение достопримечательностей столицы и самой выставки.

Из областного бюджета на посещением детьми выставки выделено 49,5 млн тенге. Из местных бюджетов городов и районов – 95,4 млн тенге.

Школьники смогут познакомиться с выставочными павильонами других стран, познакомиться с их культурой и историей, узнать много интересного об альтернативных источниках энергии. В рамках двухдневной программы предусмотрено посещение ЭКСПО и экскурсия по Астане. Поездки в Астану продлятся вплоть до завершения выставки – 10 сентября.