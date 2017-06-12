Для этого из местных бюджетов городов и районов выделят 95 миллионов
Тысячи школьников посетят выставку ЭКСПО. За счёт бюджета бесплатно смогут увидеть павильоны 3750 детей: из социально-уязвимых слоев населения, сироты, одаренные дети и достигшие успехов в учебе и спорте.
В путевку входит проезд до Астаны и обратно, проживание в общежитии, питание, посещение достопримечательностей столицы и самой выставки.
Из областного бюджета на посещением детьми выставки выделено 49,5 млн тенге. Из местных бюджетов городов и районов – 95,4 млн тенге.
Школьники смогут познакомиться с выставочными павильонами других стран, познакомиться с их культурой и историей, узнать много интересного об альтернативных источниках энергии. В рамках двухдневной программы предусмотрено посещение ЭКСПО и экскурсия по Астане. Поездки в Астану продлятся вплоть до завершения выставки – 10 сентября.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 34933 материалов.
Посетители оставили 203609 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Интересное бесплатно, за счет местного бюджета. Т.е. за счет тех же родителей в том числе. А реально бесплатно нашим чинушам слабо сделать? Вся страна на эту с…ю Астану горбатится! Не стыда не совести!
Гражданин
12 июня, 2017 в 16:15
Это первый ажиотаж. К концу-павильоны будут пустыми. Хотя у организаторов есть попытка наполнить территорию. На 8 сентября запланировано провести «день России». Хотя вполне вероятно что там останутся только посетители РФ и КЗ. А детям посмотреть-это будет хорошо. Их билеты уже оплачены учителями,которых принудили купить эти несчастные билеты и у которых нет возможности элементарно выехать в Астану по разным причинам.
02556
12 июня, 2017 в 16:20