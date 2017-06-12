Мотоциклист, попавший в аварию на улице Гоголя, находится в реанимации

Врачи расценивают его состояние как крайне тяжелое

11 июня на улице Гоголя водитель мотоцикла на большой скорости врезался в автомобиль. Момент столкновения был записан на видеорегстратор. После жуткого удара мотоциклиста отбросило на несколько метров. С его головы слетел шлем, а сам мотоцикл буквально рассыпался на части.

В управлении здравоохранения сообщают, что пострадавший в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.

-Пострадавший находится в Областном медицинском центре, в реанимации. У него множественные травмы: ушиб головного мозга, перелом бедра, многочисленные ушибы и другие повреждения. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Врачи делают все возможное, — говорят в управлении здравоохранения.