Врачи расценивают его состояние как крайне тяжелое
11 июня на улице Гоголя водитель мотоцикла на большой скорости врезался в автомобиль. Момент столкновения был записан на видеорегстратор. После жуткого удара мотоциклиста отбросило на несколько метров. С его головы слетел шлем, а сам мотоцикл буквально рассыпался на части.
В управлении здравоохранения сообщают, что пострадавший в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.
-Пострадавший находится в Областном медицинском центре, в реанимации. У него множественные травмы: ушиб головного мозга, перелом бедра, многочисленные ушибы и другие повреждения. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Врачи делают все возможное, — говорят в управлении здравоохранения.
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Видел на видео. Пусть выживет. Он ехал на очень большой скорости. Берегите себя.
Абырвалг
12 июня, 2017 в 16:02