Почти все саженцы засохли и заросли сорняками
Аллею госслужащих высадили прошлой весной. Но сейчас она выглядит как жестокая насмешка судьбы: кустики, едва покрытые желтоватыми листиками, некоторые саженцы явно засохли. Деревца заросли сорняками, и явно держатся из последних сил. Недалеко от скамеек лежит кучка мусора. Единственное яркое пятно это табличка, которая сообщает прохожим о том, что саженцы вкопали в землю госслужащие. Этой аллеей мы заинтересовались ещё в прошлом году, когда её только создавали. Саженцы высадили позже положенного времени и практически все они засохли. Тогда нас заверили, что к осени всё исправят, причём постараются подобрать деревья, наиболее устойчивые к нашему климату. Но безрадостная картина мало изменилась. Даже очень устойчивое растение без полива жить не может. А аллею госслужащих не поливали уже очень давно. В этом контексте выглядит забавным комментарий, который дали в управлении парками, о том, что ухаживать за деревьями должны те, кто посадил. Сложно представить чиновников, которые будут исправно полоть сорняки и поливать деревья на своей аллее сами.
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Ни дать, ни взять — знамение какое-то.
Хрупкий орех
12 июня, 2017 в 17:32
Какие госслужащие такая и аллея.
Водитель
12 июня, 2017 в 18:23
С «их» рук и кошка вряд ли есть станет.
02556
12 июня, 2017 в 18:26
Какие госслужащие, такие и саженцы. Как работают госслужащие, так и растут их саженцы.
Карагандинец
12 июня, 2017 в 19:16
Алля(единственное от аллей)-уже помЭрла
kazax
12 июня, 2017 в 19:35
тут люди без лекарств дохнут….
Дмитрий
12 июня, 2017 в 20:26
Вопрос: как при таком отношении к своей Родине, государственные служащие могут служить на ее благо? И какова перспектива у государственно-территориального образования с такими госслужащими?
?
12 июня, 2017 в 20:41
Главное — пропиарились, а там хоть трава не расти. И так во многом. И не только у них. «Корреспондентские сосенки» на Бульваре Мира, к примеру. Еле выживают в тени и без полива. Спасибо природа водички иногда «подбрасывает». Идеал оформления скверов у наших чиновников — асфальт, «украшенный» плиткой.
Alex
12 июня, 2017 в 20:55