Что случилось с аллей госслужащих? (фото)

Почти все саженцы засохли и заросли сорняками

Аллею госслужащих высадили прошлой весной. Но сейчас она выглядит как жестокая насмешка судьбы: кустики, едва покрытые желтоватыми листиками, некоторые саженцы явно засохли. Деревца заросли сорняками, и явно держатся из последних сил. Недалеко от скамеек лежит кучка мусора. Единственное яркое пятно это табличка, которая сообщает прохожим о том, что саженцы вкопали в землю госслужащие. Этой аллеей мы заинтересовались ещё в прошлом году, когда её только создавали. Саженцы высадили позже положенного времени и практически все они засохли. Тогда нас заверили, что к осени всё исправят, причём постараются подобрать деревья, наиболее устойчивые к нашему климату. Но безрадостная картина мало изменилась. Даже очень устойчивое растение без полива жить не может. А аллею госслужащих не поливали уже очень давно. В этом контексте выглядит забавным комментарий, который дали в управлении парками, о том, что ухаживать за деревьями должны те, кто посадил. Сложно представить чиновников, которые будут исправно полоть сорняки и поливать деревья на своей аллее сами.