Названы самые продаваемые в РК автомобили

Рейтинг возглавляет Toyota.

Ассоциация казахстанского автобизнеса подвела итоги продаж за пять месяцев 2017 года, передает корреспондент Today.kz. Официальными дилерами продано 15 707 новых авто на сумму 130,2 миллиарда тенге.

По данным АКАБ, май оказался более прибыльным, чем апрель – продажи выросли на пять процентов.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются внедорожники. Учитывая экспорт, с начала года продано 6 369 (41 процент) внедорожников на сумму 69,8 миллиарда тенге.

Второе место в рейтинге продаж заняли седаны – 6 354 единицы на сумму 35,03 миллиарда тенге.

«В мае на долю импортируемых автомобилей пришлось 63,6 процента от общих продаж. По итогам предыдущего месяца доля ввезенных автомобилей составляла 65,7 процента. Доля же автомобилей казахстанского производства выросла до 36,4 процента от общих продаж в мае против 34,3 процента в апреле», — сообщили в АКАБ.

Первое место по продажам в мае принадлежит моделям Toyota. Дилеры отпустили 814 автомобилей. На втором месте Lada с 633 экземплярами. Замыкает тройку Ravon – 256 проданных машин. Улучшили свои показатели и такие бренды как Hyundai, Lexus, Gaz, UAZ и другие.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2017-го налоговые поступления от автовладельцев выросли на 30 процентов к аналогичному периоду прошлого года, составив 17,2 миллиарда тенге.