Находчивая карагандинка просит горожан подать ей на отпуск (видео)

И самое удивительное, что люди подают

Стоить солнышку чуть-чуть начать припекать, как карагандинцы начинают мечтать об отдыхе. Кого-то манят заморские берега и пляжи, а кому-то хотя бы на дачу выбраться. Что делать если в отпуск ой как охота, а денег нет?

Находчивая жительница Караганды придумала как наскрести на отпуск. Девушка встала около оживленного пешеходного перехода на 45 квартале с табличкой, украшенной изображением солнышка и пальм. На ней цветными маркерами написано: «Подайте на отпуск»!

Девушка признается, что карагандинцы подают и может быть ей все-таки удастся скопить на отпуск. Эта идея, конечно, стара как мир, но по сей день действенна. Причем чем нелепее запрос, тем чаще люди подают.

К примеру, в последние годы встречались молодые люди, которые собирали на билет в Великий Устюг, на подтяжки Карлсону, на «Jack Daniels» и на новый «Мерседес». Более банальные запросы «на билет не хватает», «подайте на бухло» чаще всего имеют меньший эффект, но не всегда. Сердобольные карагандинцы умудряются подавать и на выпивку.

А вы бы рискнули таким образом собирать средства на отпуск?