И самое удивительное, что люди подают
Стоить солнышку чуть-чуть начать припекать, как карагандинцы начинают мечтать об отдыхе. Кого-то манят заморские берега и пляжи, а кому-то хотя бы на дачу выбраться. Что делать если в отпуск ой как охота, а денег нет?
Находчивая жительница Караганды придумала как наскрести на отпуск. Девушка встала около оживленного пешеходного перехода на 45 квартале с табличкой, украшенной изображением солнышка и пальм. На ней цветными маркерами написано: «Подайте на отпуск»!
Девушка признается, что карагандинцы подают и может быть ей все-таки удастся скопить на отпуск. Эта идея, конечно, стара как мир, но по сей день действенна. Причем чем нелепее запрос, тем чаще люди подают.
К примеру, в последние годы встречались молодые люди, которые собирали на билет в Великий Устюг, на подтяжки Карлсону, на «Jack Daniels» и на новый «Мерседес». Более банальные запросы «на билет не хватает», «подайте на бухло» чаще всего имеют меньший эффект, но не всегда. Сердобольные карагандинцы умудряются подавать и на выпивку.
А вы бы рискнули таким образом собирать средства на отпуск?
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Игорь Павлович
12 июня, 2017 в 19:23
Вот так работают универсалы. И это при проходящем ЭКСПО. Центр города! Да тут не только выговор, тут может и посерьёзней запахнуть кое кому.
Дайте ей метлу и совок. Пусть убирает своё место рабочее. Хоть какая-то польза будет стране. Озеленители мля.
Да уш!!!
12 июня, 2017 в 22:25
По мне, так это позорище. Молодая, здоровая и не может заработать! Скажите люди, это лень? Или это наглость? И это в эпоху строительного бума, когда стране требуются штукатуры и асфальтоукладчицы.
Да уш!!!
12 июня, 2017 в 22:28
Стоять на паперти — это ее личное дело. Не нам судить. Может она вообще в карты на желание проигралась… Кто знает.
уш да
13 июня, 2017 в 11:11
Кстати, в Нью-Йорке есть черные, которые стоят с картонкой, на которой честно пишут, мол подайте немного денег, или наймите меня на работу, я могу вам отремонтировать водопровод, отштукатурить дом и т.п.
Kote
13 июня, 2017 в 11:48
А вы я смотрю миллионер? Не у всех есть возможность зарабатывать столько чтобы еще и в отпуск съездить. И вообще знаете я давно задумываюсь почему актеры, футболисты, певцы и прочяя безмозглая шелупонь (в большинстве случаев) зарабатывает в тысячи, десятки тысяч раз больше тех же врачей, учителей, шахтеров инженеров и т.д. Почему ??? У Вас есть ответ?
Анвар
13 июня, 2017 в 11:56
А по мне это нормально даже прикольно — молодая красивая девушка, хорошо одетая, не выдавливая слезу и ни вызывая жалости просит помочь. Т.е. у девушки есть цели, но нет на них средств и она не останавливается и идет к ним. Мало того у этой девушки БОЛЬШОЕ и ИНТЕРЕСНОЕ будущее, она умница и она ломает стереотипы. А вы штукатурьте и асфальт укладывайте!!!
САВ
13 июня, 2017 в 17:13
Вроде, закон о попрошайничестве не так давно принимали?
Не работает?
Зануда
13 июня, 2017 в 15:07