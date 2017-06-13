Она получила закрытый перелом голени
Вчера вечером на перекрестке около стадиона «Шахтер» сбили десятилетнюю девочку. По предварительным данным, девочка пересекала перекресток на велосипеде.
В управлении здравоохранения сообщили, что девочка получила закрытый перелом голени.
-Ребенка доставили в клинику имени Макажанова. Сейчас она находится в палате. Все необходимое врачи делают, — прокомментировала аварию пресс-секретарь управления здравоохранения области Айжан Иса.
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Когда я уродителей попросил купить велосипед они мне дали ПДД и сказали через 7-мь дней не изучу то велосипед мне не купят
Сейчас детям дарят машины с правами не требуя элементарных знаний ПДД
Вот и результаты колечатся и гибнут люди
vas
13 июня, 2017 в 12:52
Один из редких случаев, когда vas не написал бред и изложил свою мысль коротко и понятно.)))
Санёк
13 июня, 2017 в 14:18
Тут большая часть комментаторов пишут бред, только почему-то один vas и запоминается
sɐʌ
13 июня, 2017 в 17:44
Велосипед тебе так и не купили даже через десятилетия.
КО
13 июня, 2017 в 14:38
Велосипедиста тоже не мешало бы ПДД выучить. Девочка, как и её папа пересекали перекрёсток на велосипеде, что является нарушением ПДД.
Татьяна
13 июня, 2017 в 15:36
И вам почитать пдд — тоже не мешает. При проезде перекрестка велосипедист — такой же равноправный участник движения, как и автомобиль. Судя по фото, велосипедист скорее всего ехал прямо на зеленый, а водитель авто поворачивал налево (или направо) — и допустил столкновение с велосипедистом.
Ваш комментарий из разряда «слышу звон, а не знаю, где он». Велосипедист должен спешиться с велосипеда, если он намерен пересечь проезжую часть по пешеходному переходу.
123456
13 июня, 2017 в 16:41
Ого, с вашим комментарием еще и согласились некоторые, но никто не возразил. Какой кошмар, как я вообще по дорогам езжу….
123456
13 июня, 2017 в 16:43
Как минимум она не имела права пересекать дорогу верхом на велосипеде, согласно ПДД РК.
Дмитрий
13 июня, 2017 в 16:37
Я в шоке! Это говорит водитель третьего автопарка с немалым стажем работы! Я теперь точно ни за что не поеду по дороге на велосипеде. Только в парке.
Прочитайте пожалуйста пдд на счет проезда перекрестков велосипедистами. Поймите уже, что велосипедист — равноправный с автомобилями участник движения (есть некоторые ограничения, но в этом случае — не суть).
123456
13 июня, 2017 в 16:47