Около стадиона «Шахтер» сбили десятилетнюю девочку на велосипеде

Она получила закрытый перелом голени

Вчера вечером на перекрестке около стадиона «Шахтер» сбили десятилетнюю девочку. По предварительным данным, девочка пересекала перекресток на велосипеде.

В управлении здравоохранения сообщили, что девочка получила закрытый перелом голени.

-Ребенка доставили в клинику имени Макажанова. Сейчас она находится в палате. Все необходимое врачи делают, — прокомментировала аварию пресс-секретарь управления здравоохранения области Айжан Иса.

Ждем комментариев от ДВД области.