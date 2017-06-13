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Дорогие друзья, пропала моя дочь

Дорогие друзья, пропала моя дочь, Морозова Валерия Сергеевна, 14.04.2000 года рождения, ушла из дома в городе Абай 7.06.2017 и до настоящего момента не вернулась. Была одета: светлые джинсы с гепюровыми чёрными вставками, красная рубашка в чёрную клетку, серые кроссовки.просьба:если кому-то что-то известно о её местонахождении обращаться по телефону: 92570-домашний,87084923619,87080169218,87053161820 или 102