Дорогие друзья, пропала моя дочь
Дорогие друзья, пропала моя дочь, Морозова Валерия Сергеевна, 14.04.2000 года рождения, ушла из дома в городе Абай 7.06.2017 и до настоящего момента не вернулась. Была одета: светлые джинсы с гепюровыми чёрными вставками, красная рубашка в чёрную клетку, серые кроссовки.просьба:если кому-то что-то известно о её местонахождении обращаться по телефону: 92570-домашний,87084923619,87080169218,87053161820 или 102
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Что за …… 16-17 лет 100% у ние при себе был телефон в котором есть геолокация
Которую почемута умники вроди родителей пропавшей не включают
А потом ноют пропал ребенок
Господа родители для безопасности Ваших детей
1-Все телефоны детей подключайте к одной учетной записи к которой у Вас будет доступ
Это Вам даст возможность контролировать Ваших детей в интернете и на улице
Сегодня блогодаря обычным сотовым телефонам Вы можите защитить своих детей от многих не приятностей
В Казахстане каждый день похищаются молодые девушки женщины которыми насильники наиграются пару дней или недель потом выкидывают
Жертвы заявления не пишут потому что похитители угрожают тем что в полиции и в других государственых учереждениях у них свли люди
В СМИ каждый день пишут о без наказаности преступников об угрозах и унижениях жертв насилия
Как состороны госсорганов так и со стороны родствеников преступников
Мы уже дожились до того что прокуроры через СМИ заявляют что то что случилось с жертвой это она сама хотела
Позор всем родителям чьи дети стали жертвами насилия и они побоялись добиваться наказания преступникам
vas
13 июня, 2017 в 13:10
В районе дачь на ДСК я много дней наблюдал такую картину
На остановке сидят две девицы и усилино ведут общение через соц сети
На этой остановке из автобусов выходят девушки подходят к этим девицам те им что то говорят и идут в дачи
Что это может быть фиг их знает
Но что то мне подсказывает что не на пекник дружеский они там собираются
vas
13 июня, 2017 в 13:18
Полиции советую проитись по дачам ДСК и проверить все участки кто там легально находится кто не легально
я каждый день видел что там на одной из остановок собирались по 10-15 девушек наряженых так что явно не грядки поливать и полоть приехали все возрасте от 16-17 не старше
Пакетов с продуктами и напитками при себе у них не было Как они от туду уезжают и куда не понятно так как за месяц наблюдении я так и не увидел чтоб приезжающие туда девушки уезжали
Вопрос если есть комму их увести с дач то почему они туда на автобусах приезжают
vas
13 июня, 2017 в 13:26
Дай то бог, чтобы нашлась девочка.
читающий статью
13 июня, 2017 в 15:19
Кинули её станичку в Вк зашла смотрю визит был сегодня.Дай бог чтоб нашлась.
Анна
13 июня, 2017 в 21:37
Кинули её станичку в Вк, зашла смотрю визит был сегодня.Дай бог чтоб нашлась.
Анна
13 июня, 2017 в 21:38
Кинули её станичку в Вк, зашла смотрю визит был сегодня.Дай бог чтоб нашлась.О родителях совсем не думают если где то просто с девками тусуется.
Анна
13 июня, 2017 в 21:39
Анюта,а почему всего ТРИ раза напечатали свою мысЛЮ а не восемь?
!!!
14 июня, 2017 в 09:58