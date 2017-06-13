«Случай, который произошел на днях, сейчас рассматривается»
Ни для кого не секрет, что многие из нас равнодушно проходят мимо при виде очередного бродяги. И это стало быть обыденное явление, если бы не одно «но». Очередной бездомный лежал прямо на лавочке возле областного медицинского центра. Карагандинцы возмутились «Как так? Бомжи ведь тоже люди!». Очевидцы утверждают что от бездомного исходил неприятный запах гноя. Также у него шла пена изо рта и текла кровь. Позже неравнодушные прохожие начали ругаться с медиками и в больницу этот человек все-таки попал.
Пресс-секретарь управления здравоохранения Айжан Иса пояснила, что по закону врачи обязаны оказывать экстренную помощь всем пациентам. В том числе и бомжам.
-Медицинская помощь для бездомных осуществляется, но этого не замечают. Они ведь живут на трубах зимой. С сильными обморожениями медики выхаживают бродяг в том же областном центре. Определенное время они и остаются там, ведь им некуда идти. Случай, который произошел на днях, сейчас рассматривается, — объяснила Айжан Иса.
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Хотим мы этого или нет-эти люди часть нашего общества. На страницах нашей газеты здесь люди угорают по собакам и кошкам. А здесь человек. Неважно как он попал в эту среду. Страшный заголовок в своей дикости. Как буд-то и врачи не люди,а какие-то инопланетяне. Они так же как и эти люди живут рядом с нами. И ни от тех и не от других не отмахнешься. Можно только стыдливо смотреть в другую сторону. А поведение врачей в данном случае-думаю осуждаемо на всех уровнях. Неужели животные стали дороже людей?
02556
13 июня, 2017 в 13:38
Конкретно шкурный вопрос. Вы бы согласились лежать в одной палате с этим человеком? Или ему полагается отдельная палата?
Отвечу. Вы бы с любыми переломами вскочили бы на ноги и с руганью накинулись бы на медперсонал, лишь бы этого бомжика к вам в палату не подселили.
Моралисты развелись. Мораль вмиг сменяется эгоизмом, как только это коснется вас.
поцыент
13 июня, 2017 в 15:15
Отвечу. У супруги на работе всякие лежат. Не нужно утрировать. При поступлении с улицы их отмывают. Не нужно здесь жути нагонять. Просто человеком надо оставаться. Мы за больными родителями ухаживали как могли. Все было далеко не просто. Все мв люди. Только все разные. Имхо.
02556
13 июня, 2017 в 15:40
Лично я не согласился, лучше заплачу за платную палату. Но это не снимает ответственности с медиков оказать помощь. Это их обязанность. Это человек в первую очередь, а где его и как разместят это второй вопрос и у медиков есть ответ на него.
САВ
13 июня, 2017 в 16:50
Ну а собаки то с кошками и люди, которые по ним «угорают» причём здесь? Жесть. Каждый вправе любить того, кого хочет (в рамках закона, естественно). Согласна с остальными ораторами, для людей, опустившихся по своей воле, должны быть отдельные приёмные покои, а также палаты.
«Сидит дед,
Во сто шуб одет.
Кто его раздевает,
Слёзы проливает».
ОТВЕТ: Бомж в приёмнике-распределителе
Светлана
13 июня, 2017 в 15:55
Вы еще освенцим (отдельный) создайте. В истории уже есть прецеденты. Теория «недочеловеков»уже озучена «докторами» геббельс и менгеле. Не смешно.
02556
13 июня, 2017 в 17:03
Вы так говорите, как будто в этом есть что-то плохое.
sɐʌ
13 июня, 2017 в 17:58
Человек собаке — друг.
Да уш!!!
13 июня, 2017 в 21:56
что вдруг сейчас прикрыли то самое «место» у мужчины? сколько дней подряд это фото было в чистом виде.
maddy
13 июня, 2017 в 14:35
автору 02556 — Может быть не корректно скажу, но и в том и в другом случае виноват (допускаю — в разной степени) человек …!!!
Отолоринголог
13 июня, 2017 в 14:51
А в отношении должны лечить или не должны лечить — однозначно ДОЛЖНЫ!!! Единственный вопрос: КТО, ГДЕ и на каких условиях (оплата труда с учетом небезопасности работы для медработника)…
Отолоринголог
13 июня, 2017 в 15:02
Да согласен. «Человеком»оставаться трудно. За свои деяния мы виноваты и отвечаем сами. Но тем не менее в наше время как никогда необходимо сохранить лицо(человеческое). «Нас» и так уже за «людей» уже почти не считают. Есть еще проблема в выборе профессии. Может наша черствость оттого что некоторые из нас ошиблись-а ничего менять не хотят. Труд врача очень тяжелый труд. У меня жена врач. Но на сколько я знаю-такой дикости у них не было. Да, человеческий фактор никуда не исчез. Все мы люди. И все разные.
02556
13 июня, 2017 в 15:29
Прежде чем ругать врачей подумайте, а Вы сами согласитесь что бы Вы или Ваши близкие лежали в одной палате с бомжом? Я достаточно человечен , но лечится в одной палате с бомжом даже отмытым не хочу! У нас куча волонтеров создают приюты для собачек и кошачек но приют или дом призрения для бомжей создать ни кто не хочет!
Андрей Валерьевич он же Шахтинец
13 июня, 2017 в 16:03
Эти бомжи сбегают из любых мест, созданных в той или иной степени для них. А почему? Пить нельзя, как минимум. И потом, они настолько привыкают к своему образу, что просто напросто не приживаются вновь, просто не хотят и сбегают. Я давным давно не жалею этих людей. Одному такому предложила 1000 тенге, чтобы он во дворе подмел вдоль детской площадки. Отмахнулся, не захотел. Зато регулярно вижу в нажратом состоянии. И как после такого собачек с кошечками не любить больше? «Чем лучше узнаю людей — тем больше нравятся собаки» — это же истина из истин!
Milledi
13 июня, 2017 в 16:48
Мадам, автор вашей истины про собак — Адольф Гитлер. Книга «Застольные речи Гитлера»
КО
13 июня, 2017 в 18:54
Вам не о чем беспокоиться. В любой больнице есть платные отдельные палаты. А вообще конечно-лучше туда не попадать
02556
13 июня, 2017 в 17:09
Господин очень гуманный и толерантный, оплатите этому персонажу отдельную палату и лечение. Вот это будет ПОСТУПОК! А языком здесь махать много ума не надо.
!!!
13 июня, 2017 в 19:59
Дожили, задаемся вопросом кого лечить, а кого не лечить. По поводу, что согласились бы мы лежать с такими людьми, то вполне можно выделить отдельную палату для этой категории.
Martyn
13 июня, 2017 в 19:18