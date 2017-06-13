Должны ли врачи лечить бомжей?

«Случай, который произошел на днях, сейчас рассматривается»

Ни для кого не секрет, что многие из нас равнодушно проходят мимо при виде очередного бродяги. И это стало быть обыденное явление, если бы не одно «но». Очередной бездомный лежал прямо на лавочке возле областного медицинского центра. Карагандинцы возмутились «Как так? Бомжи ведь тоже люди!». Очевидцы утверждают что от бездомного исходил неприятный запах гноя. Также у него шла пена изо рта и текла кровь. Позже неравнодушные прохожие начали ругаться с медиками и в больницу этот человек все-таки попал.

Пресс-секретарь управления здравоохранения Айжан Иса пояснила, что по закону врачи обязаны оказывать экстренную помощь всем пациентам. В том числе и бомжам.

-Медицинская помощь для бездомных осуществляется, но этого не замечают. Они ведь живут на трубах зимой. С сильными обморожениями медики выхаживают бродяг в том же областном центре. Определенное время они и остаются там, ведь им некуда идти. Случай, который произошел на днях, сейчас рассматривается, — объяснила Айжан Иса.