Такой вопрос своим подчиненным задал аким Ерлан Кошанов
В сельских районах во всю идет процесс кооперации. Однако, по данным акима области, результата он пока не принес. Ни молока, ни мяса у нас больше не стало.
По официальным данным, в Карагандинской области работает 18 сельскохозяйственных кооперативов, из которых 11 специализируются на производстве мяса и семь – молока. Процесс объединения продолжается.
— Я проанализировал эффект от создания сельхозкооперативов, — сказал Ерлан Кошанов на совещании в понедельник. – Мы бодро докладываем, что мы создаем кооперативы. Только в Нуринском районе уже действует 12 молокоприемных пунктов. А темпы производства молока в этом регионе самые низкие. Аналогичная картина по семейным откормочным площадкам. Наибольшее количество создано в Каркаралинском районе – 52, а темпы производства мяса самые низкие по области. А где эффект от кооперативов?
Его заместитель Шагурашид Мамалинов ответил, что ждать результатов пока рано. Сельчанам только недавно перечислили деньги. Эффект от этого будет, минимум, через три месяца.
— Ну, имейте в виду! – сказал аким области. — потом мы вернемся к этому вопросу.
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Вот ведь несознательные коровы, не хотят идти в ногу со временем и давать двойную норму молока и мяса! !! А если серьезно то реально нельзя сделать так что отчеты по бумаге и реальное положение дел в сельском хозяйстве будет совпадать!
Андрей Валерьевич он же Шахтинец
13 июня, 2017 в 15:07
… потом мы вернемся к этому вопросу… Потом — значит никогда. Как обстоят дела с котельными в подвалах? С аварийными лифтами? С некачественным асфальтом? И везде — потом вернемся к этому вопросу!
?
13 июня, 2017 в 17:11
А вы еще удивляетесь в данных Китайцев)))))государство клоунада.
Казбек
13 июня, 2017 в 17:11