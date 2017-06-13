Почему в Карагандинской области после создания кооперативов не стало больше молока и мяса?

Такой вопрос своим подчиненным задал аким Ерлан Кошанов

В сельских районах во всю идет процесс кооперации. Однако, по данным акима области, результата он пока не принес. Ни молока, ни мяса у нас больше не стало.

По официальным данным, в Карагандинской области работает 18 сельскохозяйственных кооперативов, из которых 11 специализируются на производстве мяса и семь – молока. Процесс объединения продолжается.

— Я проанализировал эффект от создания сельхозкооперативов, — сказал Ерлан Кошанов на совещании в понедельник. – Мы бодро докладываем, что мы создаем кооперативы. Только в Нуринском районе уже действует 12 молокоприемных пунктов. А темпы производства молока в этом регионе самые низкие. Аналогичная картина по семейным откормочным площадкам. Наибольшее количество создано в Каркаралинском районе – 52, а темпы производства мяса самые низкие по области. А где эффект от кооперативов?

Его заместитель Шагурашид Мамалинов ответил, что ждать результатов пока рано. Сельчанам только недавно перечислили деньги. Эффект от этого будет, минимум, через три месяца.

— Ну, имейте в виду! – сказал аким области. — потом мы вернемся к этому вопросу.