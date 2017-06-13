Они не считают нужным ставить доски позора и публиковать доходы своих начальников
Чиновники нашей области не спешат исполнять антикоррупционный план. Они не считают нужным ставить доски позора и публиковать доходы своих начальников. Такой вывод сделала специальная мониторинговая группа, заседание которой прошло в минувшую пятницу.
В антикоррупционном плане более 70 пунктов. В частности, он обязывает госорганы размещать на своих сайтах информацию о сотрудниках, наказанных и уволенных за коррупцию, публиковать сведения о доходах, расходах и имуществе. А еще, как мы уже сообщали, чиновники должны оклеить свои служебные машины специальными опознавательными знаками. Однако они ленятся делать эту работу. Только 30 процентов ведомств прислали сведения о том, как они воплощают в жизнь областной антикоррупционный план.
— Отчет за первый квартал 2017 года не предоставили следующие госорганы, — озвучил председатель специальной мониторинговой группы Ермек Абильдин. — Это аппараты акимов Бухаржырауского, Жанааркинского, Улытауского, Шетского районов, города Каражал, а также управления здравоохранения, ветеринарии и энергетики.
Отметили и образцовые госорганы, в числе которых акиматы Балхаша, Осакаровского района и областное управление по развитию языков.
Отдельно Ермек Абильдин высказался о пункте антикоррупционного плана, который обязывает госорганы оклеивать свои машины опознавательными знаками. Эти знаки делают служебные автомобили легко узнаваемыми, что затрудняет чиновникам нерабочие поездки по саунам и ресторанам. К слову, такие наклейки приняты только в нашей области. До других регионов страны эта инновация еще не добралась. И все бы хорошо, но…
— По итогам мониторинга выявлено, что не все акиматы городов и районов разместили отличительные знаки на служебном автотранспорте, — заявил Ермек Абильдин. — Отчеты прислали только акиматы Балхаша, Сатпаева, Шахтинска и Осакаровского района. Остальные регионы и управления ничего не предоставили. Думаю, что этот вопрос акимы городов и районов должны взять на особый контроль.
А вот самых злостных нарушителей вызвали на заседание мониторинговой группы. В их числе заместители акимов Актогайского и Бухаржырауского районов. Первому Ермек Абильдин высказал претензию за доску позора, которой в ведомстве нет, там есть только доска почета, на которую «вешают» передовиков госслужбы. А заместителю акима Бухаржырауского района досталось за неприсланный отчет.
— Что скажете? — спросил председатель мониторинговой группы.
— Я скажу, что отчет мы отправили еще 24 мая, — принялся оправдываться заместитель акима Бухаржырауского района Руслан Нурмуханбетов. — Но из-за технического сбоя в системе электронного документооборота документ не был прикреплен. То есть произошла техническая ошибка. Но потом мы ее устранили.
Третьим на «ковер» вызвали руководителя областного управления по контролю и охране земель Саяша Ахметова.
— В вашем управлении соблюдается требование об оклейке служебных машин специальными знаками? — спросил его Ермек Абильдин.
— У нас, к сожалению, машин не имеется, — ответил чиновник. — Мы только в этом полугодии будем арендовать автомобиль.
— Тогда в тендерной документации не забудьте вставить условия об оклейке кузова. Чтобы арендодатель был предупрежден.
Добавим, что в карагандинском департаменте по делам госслужбы действует телефон доверия, позвонив на который можно сообщить об использовании служебной машины не по назначению. Его номер: 50-41-02. Кроме того, с жалобой можно обратиться в колл-центр антикоррупционной службы по номеру 1424. При этом жалоба не должна быть голословной. Лучше запастись фотографиями или видеодоказательствами.
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Финикам от безделия делать нечего
Завтра госслужащие жён будут трафаретами малевать
Муса
13 июня, 2017 в 19:18
В Департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции работают гоударственные служащие, а не финики. Вам на заметку!
Пресс-служба ДАДГСПК по Карагандинской области
14 июня, 2017 в 13:14
Судя по тому что чиновники не исполняют антикоррупционный план, а на некоторых авто эти наклейки уже отодрали, в этой вашей ДАДГСПК не работают не финики не гос служащие))
Jähr
14 июня, 2017 в 16:59
А внедорожник акима Караганды оклеен? Аппарат акима уверял, что обязательно оклеят, просто не успели. Или как всегда — вернемся к этому вопросу позже? В смысле — никогда? И зачем акиму областного центра внедорожник? В смысле в городе нет нормальных дорог?
?
13 июня, 2017 в 20:49
Все служебные автомобили должны быть оклеены. Это находится на контроле у ДАДГСПК по Кар.области
Пресс-служба ДАДГСПК по Карагандинской области
14 июня, 2017 в 13:15
Завтра, из-за технического сбоя, могут возникнуть совсем другие вопросы, главное, чтобы «родителей не вызвали в школу».
радостный
13 июня, 2017 в 22:56