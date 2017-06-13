Чиновники Карагандинской области не торопятся исполнять антикоррупционный план

Они не считают нужным ставить доски позора и публиковать доходы своих начальников

Чиновники нашей области не спешат исполнять антикоррупционный план. Они не считают нужным ставить доски позора и публиковать доходы своих начальников. Такой вывод сделала специальная мониторинговая группа, заседание которой прошло в минувшую пятницу.

В антикоррупционном плане более 70 пунктов. В частности, он обязывает госорганы размещать на своих сайтах информацию о сотрудниках, наказанных и уволенных за коррупцию, публиковать сведения о доходах, расходах и имуществе. А еще, как мы уже сообщали, чиновники должны оклеить свои служебные машины специальными опознавательными знаками. Однако они ленятся делать эту работу. Только 30 процентов ведомств прислали сведения о том, как они воплощают в жизнь областной антикоррупционный план.

— Отчет за первый квартал 2017 года не предоставили следующие госорганы, — озвучил председатель специальной мониторинговой группы Ермек Абильдин. — Это аппараты акимов Бухаржырауского, Жанааркинского, Улытауского, Шетского районов, города Каражал, а также управления здравоохранения, ветеринарии и энергетики.

Отметили и образцовые госорганы, в числе которых акиматы Балхаша, Осакаровского района и областное управление по развитию языков.

Отдельно Ермек Абильдин высказался о пункте антикоррупционного плана, который обязывает госорганы оклеивать свои машины опознавательными знаками. Эти знаки делают служебные автомобили легко узнаваемыми, что затрудняет чиновникам нерабочие поездки по саунам и ресторанам. К слову, такие наклейки приняты только в нашей области. До других регионов страны эта инновация еще не добралась. И все бы хорошо, но…

— По итогам мониторинга выявлено, что не все акиматы городов и районов разместили отличительные знаки на служебном автотранспорте, — заявил Ермек Абильдин. — Отчеты прислали только акиматы Балхаша, Сатпаева, Шахтинска и Осакаровского района. Остальные регионы и управления ничего не предоставили. Думаю, что этот вопрос акимы городов и районов должны взять на особый контроль.

А вот самых злостных нарушителей вызвали на заседание мониторинговой группы. В их числе заместители акимов Актогайского и Бухаржырауского районов. Первому Ермек Абильдин высказал претензию за доску позора, которой в ведомстве нет, там есть только доска почета, на которую «вешают» передовиков госслужбы. А заместителю акима Бухаржырауского района досталось за неприсланный отчет.

— Что скажете? — спросил председатель мониторинговой группы.

— Я скажу, что отчет мы отправили еще 24 мая, — принялся оправдываться заместитель акима Бухаржырауского района Руслан Нурмуханбетов. — Но из-за технического сбоя в системе электронного документооборота документ не был прикреплен. То есть произошла техническая ошибка. Но потом мы ее устранили.

Третьим на «ковер» вызвали руководителя областного управления по контролю и охране земель Саяша Ахметова.

— В вашем управлении соблюдается требование об оклейке служебных машин специальными знаками? — спросил его Ермек Абильдин.

— У нас, к сожалению, машин не имеется, — ответил чиновник. — Мы только в этом полугодии будем арендовать автомобиль.

— Тогда в тендерной документации не забудьте вставить условия об оклейке кузова. Чтобы арендодатель был предупрежден.

Добавим, что в карагандинском департаменте по делам госслужбы действует телефон доверия, позвонив на который можно сообщить об использовании служебной машины не по назначению. Его номер: 50-41-02. Кроме того, с жалобой можно обратиться в колл-центр антикоррупционной службы по номеру 1424. При этом жалоба не должна быть голословной. Лучше запастись фотографиями или видеодоказательствами.