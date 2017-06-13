Его арестовали на пять суток
Специализированный административный суд Балхаша рассмотрел дело военнослужащего. Во время учений солдат отказался выполнять приказ и стал оскорблять капитана. Еще ранее он не вышел на службу без уважительной причины.
Солдата судили за «Самовольное оставление места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части», «Неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника», а также за «Оскорбление одним военнослужащим другого во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей воинской службы».
В итоге суд военнослужащего виновным и назначил пять суток ареста
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Для солдата это равноценно 5 суток отдыха
Ох и веселое у нас государство
КО
13 июня, 2017 в 16:29
Очень веселое. Бойцу послать капитана во время учений. А на боевых вообще деру даст? Не вышел на службу-вообще из области фантастики. Во что превратили Вооруженные Силы??? Кому доверяют оружие и обороноспосбность страны? Да уж-«веселый цирк» с клоунами. Хочу-не хочу. И офицера по матери! Плакать впору. Там тоже уже свои «усеновы»,которым все дозволено.
02556
13 июня, 2017 в 19:53
КОКО ты же удалился
Изя
13 июня, 2017 в 18:59
Не знаю, как насчёт отдыха, а в той части, где служил я, после трёх суток гауптвахты солдатики теряли килограммов по 6-8. 2 минуты на завтрак и ужин,три на обед. Всё остальное время бегом, ползком, гусиным шагом на бетонном плацу размером 10 на 15 метров.
Lankr
13 июня, 2017 в 19:11