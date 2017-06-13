Военнослужащий ругался матом на учениях

Его арестовали на пять суток

Специализированный административный суд Балхаша рассмотрел дело военнослужащего. Во время учений солдат отказался выполнять приказ и стал оскорблять капитана. Еще ранее он не вышел на службу без уважительной причины.

Солдата судили за «Самовольное оставление места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части», «Неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника», а также за «Оскорбление одним военнослужащим другого во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей воинской службы».

В итоге суд военнослужащего виновным и назначил пять суток ареста