Ерлана Утешева не выпустили под залог

В ближайшие два месяца директор коммунального предприятия Темиртау ТОО «Окжетпес-Т» останется под арестом

Директора коммунального предприятия Темиртау «Окжетпес-Т» Ерлана Утешева не выпустили под залог. Такое решение приняла апелляционная инстанция Карагандинского областного суда. В связи с этим он в ближайшие два месяца останется под арестом.

В конце мая следственный судья санкционировал арест скандально известного экс-чиновника, а ныне коммунальщика Ерлана Утешева. Вместе с тем ему предоставили право внести залог в 500 МРП, что составляет 1 миллион 134 тысячи 500 тенге. Это могло произойти, если бы не протест прокурора Темиртау Армана Аханова. Он настаивал на аресте, поскольку преступление, в котором обвиняют Ерлана Утешева, считается тяжким коррупционным. Это статья 189 часть 4 «присвоение или растрат вверенного чужого имущества», причем в особо крупном размере.

По версии следствия, Ерлан Утешев купил трубы, непригодные для ремонта при подготовке к новому отопительному сезону. А по бумагам они проходили как новые. Сумма сделки составила 27 миллионов тенге.

В итоге апелляционная коллегия областного суда согласилась с доводами прокурора. Ерлана Утешева лишили права выйти на свободу под залог. Поскольку есть основания, что он скроется от правосудия или помешает расследованию. Во время следствия коммунальщик будет сидеть в следственном изоляторе.