В области проходит очередное ОПМ
У полицейских очередное ОПМ. Сейчас стражи порядка особое внимание уделяют автовладельцам, которые тонируют стекла автомобиля и используют шторки.
Только за два часа мероприятия полицейские остановили и оштрафовали нескольких водителей. К примеру, около центрального рынка полицейские остановили владельца «Фольксвагена». Он использовал шторки в качестве защиты от солнца. Как оказалось, он знал о запрете, но намеренно нарушил правило. Около областной детской больницы полицейские остановили таксиста. Он также пользовался шторками. К слову, последний уже не раз был оштрафован, в том числе и за использование шторок.
— Местная полицейская служба в очередной раз напоминает автовладельцам, что использование шторок во время движения запрещено. Их использование разрешено только в том в случае, когда автомобиль стоит на стоянке. Шторки существенно ограничивают доступный для водителя угол обзора и могут послужить причиной ДТП, — сообщает пресс-служба Местной полицейской службы.
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Пресс-служба местной полицейской службы? Еще одна пресс-служба, помимо пресс-службы ДВД? Может в каждом отделе создать пресс-центры со штатом офицеров?
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13 июня, 2017 в 17:14
Бред собачий, шторки никак не мешают обзору)))
Арсен
13 июня, 2017 в 17:20
А почему за знак «шипы» не штрафуют?
dik
13 июня, 2017 в 17:40
Вот честно я не пойму, чем мешает тонировка??? Кому мешает? Она очень хорошо спасает от жары летнюю погоду! Како аргумент у запрета?
Анвар
13 июня, 2017 в 17:46