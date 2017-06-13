Карагандинских водителей оштрафовали за использование тонировки и шторок

В области проходит очередное ОПМ

У полицейских очередное ОПМ. Сейчас стражи порядка особое внимание уделяют автовладельцам, которые тонируют стекла автомобиля и используют шторки.

Только за два часа мероприятия полицейские остановили и оштрафовали нескольких водителей. К примеру, около центрального рынка полицейские остановили владельца «Фольксвагена». Он использовал шторки в качестве защиты от солнца. Как оказалось, он знал о запрете, но намеренно нарушил правило. Около областной детской больницы полицейские остановили таксиста. Он также пользовался шторками. К слову, последний уже не раз был оштрафован, в том числе и за использование шторок.

— Местная полицейская служба в очередной раз напоминает автовладельцам, что использование шторок во время движения запрещено. Их использование разрешено только в том в случае, когда автомобиль стоит на стоянке. Шторки существенно ограничивают доступный для водителя угол обзора и могут послужить причиной ДТП, — сообщает пресс-служба Местной полицейской службы.