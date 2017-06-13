«Я бы посмотрел, как бы вы прожили на эту пенсию»

Пенсионеры обиделись на чиновника из-за слова «иждивенец»

На прошлой неделе активные пенсионеры города собрались в здании партии «Нур Отан», чтобы обсудить проблемы. На мероприятие позвали и чиновников. С докладом выступил руководитель управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области Максим Галиуллин. Он сообщил собравшимся, что с 1 января 2018 года будет действовать новый формат оказания адресной социальной помощи. Но для своего выступления он подобрал не самые верные слова.

— Сразу хотел бы заметить, что данная социальная помощь направлена на то, чтобы стало меньше иждивенцев в Республике Казахстан, — неожиданно заявил Максим Ришатович. — Адресная социальная помощь заменит нынешних три помощи: специальное государственное пособие многодетным семьям, госпособие детям до 18 лет и адресную социальную помощь, предоставляемую малообеспеченным семьям. Эти три пособия объединят в одно. Деньги будут перечислять тем гражданам, у которых средний подушевой доход ниже 50% величины прожиточного минимума. Иначе говоря, это доплата к прожиточному минимуму. Повторюсь, новый формат разработан, чтобы изжить иждивенческий характер большинства наших граждан.

Именно это замечание чиновника вызвало бурю негодования среди собравшихся пенсионеров. Они не ожидали услышать подобные слова.

— Я бы посмотрел, как бы вы прожили на эту пенсию, — разочарованно высказался председатель общественного совета Караганды Кабдыгали Оспанов. – Честно сказать, меня насторожило ваше выступление по вопросу новой адресной социальной помощи в 2018 году. Мы иждивенчеством, значит, занимаемся. У меня пенсия 78 тысяч, я иждивенец, оказывается. Неправильная позиция у вас, как у человека и гражданина. У вас какой-то эйфоризм – наверху сидите и как будто не видите жизни на местах. Ваше выступление просто возмутительно.

В итоге Максим Галиуллин признался, что выразился не так как стоило бы, но впечатление уже было испорчено.