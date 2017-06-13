Прожиточный минимум в Казахстане такой же как у бедных стран Африки (видео)

Тем временем, на его основе рассчитывают пособия, пенсии и минимальные зарплаты

До распада СССР в Казахстане действовал прожиточный минимум, который разработал бывший президент Академии наук. Он включал в себя калорийность на каждый день 3000 килокалорий. А после распада в стране изменили эту нормы, и взяли в качестве примера стандарты «третьего мира».

— Наш Институт питания взял прожиточный минимум самых бедных африканских стран, который и утвердил Парламент. Калорийность его составляет 2200 килокалорий,- рассказал общественник Дмитрий Бойко. — На основе этого рассчитывают пособия, минимальные зарплаты, пенсии, и наши выплаты из бюджета по сравнению с развитыми странами не выдерживают никакой критики. Судите сами: средняя зарплата в этом году оказалась ниже, чем средняя зарплата на Украине, хотя прожиточный минимум у нас больше. В связи с четырьмя девальвациями пенсионеры потеряли примерно 120 процентов реальной суммы денег. Продовольственная корзина Казахстана не содержит расходов на коммунальные услуги, лекарственное обеспечение, проезд в общественном транспорте, я уже не говорю о том, что нужно газеты купить и в театр сходить.

Дмитрия Макарович давно предлагает принять новый прожиточный минимум. Но не тот, что планируют в Минсоцзащиты — 28 800 тенге, а в размере 38000-42000 тенге.

— А чтобы не было роста цен на продукты питания и услуги, которые включены в прожиточный минимум, установить государственное регулирование цен, — предложил Дмитрий Бойко. — Только в этом случае не будет видеть подорожание, которое мы сейчас наблюдаем. У нас в стране всё есть для того, чтобы исправить ситуацию.

В видео Дмитрий Бойко сравнивает размеры продуктовой корзины 1991 года и 2017 года.