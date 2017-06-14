Им стал старший советник юстиции Марат Сексембаев
Карагандинская область лишилась очередного прокурора. Назначен исполняющий обязанности. Им стал старший советник юстиции Марат Сексембаев. Его освободили от обязанностей начальника департамента по защите общественных интересов (третья служба) Генеральной прокуратуры.
Отметим, что с декабря 2016 года и до недавнего времени пост прокурора нашей области занимал Ибрай Тлеугалеев. Его назначили сразу после скандала, из-за которого в прошлом году своих должностей лишились несколько прокуроров одновременно, а прокурор области Аскар Секишев добровольно ушел с поста.
Марату Сексембаеву 38 лет.
Семейное положение, родственные связи:
· Женат
· Дети: трое
Владение языками:
· Казахский, русский
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (2000)
Юрист
Трудовой стаж:
· Прокуратура Советского района города Караганды (2000-2002);
· Старший прокурор Генпрокуратуры Республики Казахстан (2002-2003);
· Заместитель начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Республики Казахстан (2003-2004);
· Начальник отдела, начальник управления Генпрокуратуры Республики Казахстан (2004-2009);
· Директор департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции Республики Казахстан (2009-2010);
· Председатель Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан (01.07.2010-2011);
· Начальник департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства финансовой полиции (2011-2013);
· Руководитель аппарата Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2014);
· Заместитель Заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан (2014);
· Начальник 1-го Департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (с 2015)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Медаль «За верность делу» III степени
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Видно пока я буду в прокуратуру приносить доказательства корумпированости прокуроров Областные прокуроры долго задерживаться на этом месте не будут
В областной прокуратуре много родствеников влиятельных людей
По этому и меняют областных прокуроров потому что факты корумпированости не опровержимы
Сидеть в кресле областного прокурора и наблюдать как родственики влиятельных людей нарушают законы опасно
Вот и ушел областной прокурор в отставку по собственному желанию
vas
14 июня, 2017 в 11:26
Лично я восхищен тем что человек оценив моштабы корупции и свои силы принял правельное решение
Потому что на месте областного прокурора должен быть человек который не побоится начать зачистку от корупционеров
Или тот кого не будет мучать совесть
Временно исполняющий на фото 100% человек которого не будет мучить совесть
При нем бордак и без законие усилится
Число безвисти пропавших увеличется
Суйциды увеличатся
vas
14 июня, 2017 в 11:46
Судя по постам, которые он занимал, мне кажется, что этого человека поставили навести порядок, уж кто-кто, а он не будет боятся никого, он сам перебьёт какую угодно влиятельную карту.
sɐʌ
14 июня, 2017 в 12:16
Вы сильно ошибаетесь
Этот человек порядок в Карагандинской прокуратуре наводить не будет
Он хорошо знает всех кто там работает и его хорошо знают все сотрудники областной прокуратуры в Караганде
Если бы он пришел наводить порядок то из областной и районных прокуратур многие подали заявление по собственному желанию
А этого не произошло значит корупционеры его не боятся
Я людей даже по фотографии могу определить что от него можно ожидать
vas
14 июня, 2017 в 12:36
Сейчас начнут пресовать всех кто не доволен работой правохранителтной системой
многие безвести пропадут другие суициды совершат
Третие погибнут в результате несчастных случаев
У нас в Караганде только 5-6 человек которые ведут не зависимую борьбу с корупцией в правозранительной системе
И имено с этими 5-6-ю людьми что то и случится пока в областной прокуратуре не будет прокурора
vas
14 июня, 2017 в 12:41
Сейчас пачками будут в суды поступать дела о ложных обвинениях в корупции честных кристально чистых полицейских
vas
14 июня, 2017 в 12:43
Его поставили для того чтоб люди перестали верить в законость в Казахстане
И жили тихо платили взятки и не жаловались на нарушения их законых конституционых прав
Чтоб все люди поняли что прав тот у кого должность круче или денег больше
Потому что все безакоение творится под прикрытием тех кто назначает прокуров
vas
14 июня, 2017 в 12:55
Какая мельница даст Донки Ходу власть мечь и полномочия наводить порядок
vas
14 июня, 2017 в 13:02
А это хорошо или плохо?
Санёк
14 июня, 2017 в 15:41