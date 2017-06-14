Назначен исполняющий обязанности прокурора Карагандинской области

Им стал старший советник юстиции Марат Сексембаев

Карагандинская область лишилась очередного прокурора. Назначен исполняющий обязанности. Им стал старший советник юстиции Марат Сексембаев. Его освободили от обязанностей начальника департамента по защите общественных интересов (третья служба) Генеральной прокуратуры.

Отметим, что с декабря 2016 года и до недавнего времени пост прокурора нашей области занимал Ибрай Тлеугалеев. Его назначили сразу после скандала, из-за которого в прошлом году своих должностей лишились несколько прокуроров одновременно, а прокурор области Аскар Секишев добровольно ушел с поста.

Марату Сексембаеву 38 лет.

Семейное положение, родственные связи:

· Женат

· Дети: трое

Владение языками:

· Казахский, русский

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (2000)

Юрист

Трудовой стаж:

· Прокуратура Советского района города Караганды (2000-2002);

· Старший прокурор Генпрокуратуры Республики Казахстан (2002-2003);

· Заместитель начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Республики Казахстан (2003-2004);

· Начальник отдела, начальник управления Генпрокуратуры Республики Казахстан (2004-2009);

· Директор департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции Республики Казахстан (2009-2010);

· Председатель Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан (01.07.2010-2011);

· Начальник департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства финансовой полиции (2011-2013);

· Руководитель аппарата Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2014);

· Заместитель Заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан (2014);

· Начальник 1-го Департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (с 2015)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Медаль «За верность делу» III степени