Самса почти за 1 000 тенге в ресторане на EXPO возмутила пользователей соцсетей

Люди считают, что цены в ресторане TAYQAZAN, который находится рядом с павильоном Казахстана «Сфера», завышены.

Интернет-пользователей возмутили цены на еду в ресторане TAYQAZAN на территории EXPO-2017. Юзеры считают, что стоимость блюд и напитков слишком завышена. Корреспондент Today.kz решил зайти в заведение и узнать, что именно вызвало недовольство у общества.

Ресторан позиционирует себя, как заведение восточной, казахской кухни.

Здесь предлагаются горячие закуски, в которые входят самса с говядиной, курицей и бараниной. Стоимость выпечки — 950 тенге. Греческий салат стоит 3 200 тенге, узбекский — 1 600 тенге, овощи по-домашнему — 2 800 тенге. Отведать шорпу в можно за 2 800 тенге, лагман с бульоном — 2 800 тенге, маш сорпа — 2 800 тенге. Манты стоят в ресторане — 3 200 тенге, куырдак — 6 500 тенге. За 800 тенге предлагается отведать бауырсаки, за 400 тенге — лепешку. В баре расценки выглядят следующим образом: 0,4 литра морса -1 200 тенге, 0,4 литра компота — 1 200 тенге, чай (чайник) — 1 800 тенге.

В ресторане цены на блюда и напитки завышенными не считают. По словам администрации, стоимость полностью соответствует качеству. Также в заведении добавляют, что только после того, как клиент отведает блюда, он поймет, почему в меню стоят вышеуказанные цены.