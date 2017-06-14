Люди считают, что цены в ресторане TAYQAZAN, который находится рядом с павильоном Казахстана «Сфера», завышены.
Интернет-пользователей возмутили цены на еду в ресторане TAYQAZAN на территории EXPO-2017. Юзеры считают, что стоимость блюд и напитков слишком завышена. Корреспондент Today.kz решил зайти в заведение и узнать, что именно вызвало недовольство у общества.
Ресторан позиционирует себя, как заведение восточной, казахской кухни.
Здесь предлагаются горячие закуски, в которые входят самса с говядиной, курицей и бараниной. Стоимость выпечки — 950 тенге. Греческий салат стоит 3 200 тенге, узбекский — 1 600 тенге, овощи по-домашнему — 2 800 тенге. Отведать шорпу в можно за 2 800 тенге, лагман с бульоном — 2 800 тенге, маш сорпа — 2 800 тенге. Манты стоят в ресторане — 3 200 тенге, куырдак — 6 500 тенге. За 800 тенге предлагается отведать бауырсаки, за 400 тенге — лепешку. В баре расценки выглядят следующим образом: 0,4 литра морса -1 200 тенге, 0,4 литра компота — 1 200 тенге, чай (чайник) — 1 800 тенге.
В ресторане цены на блюда и напитки завышенными не считают. По словам администрации, стоимость полностью соответствует качеству. Также в заведении добавляют, что только после того, как клиент отведает блюда, он поймет, почему в меню стоят вышеуказанные цены.
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» Также в заведении добавляют, что только после того, как клиент отведает блюда, он поймет, почему в меню стоят вышеуказанные цены.»
Торкнуть поциента должно не по детски видимо, после отведания. Может чего подсыпают, веселяще-торкающего? Тогда конечно цена понятна.
Александр
14 июня, 2017 в 11:23
Наш аналог голландскому кофешопу
Marijuana
14 июня, 2017 в 12:03
Бедный бюджетник, прочти как урок
Едешь на ЭКСПО — возьми тормозок!
Свой бутербродик в сторонке пожуй,
А иностранный богатый буржуй
Пусть наслаждается гостеприимством
Алчность безмерная, наглость и свинство!
.
14 июня, 2017 в 11:54
Компот за тысячу двести, должно быть, приготовлен из редких экзотических фруктов не менее редким и экзотическим поваром, подаётся в золотой чаше, а также в стоимость напитка, скорее всего, входит обмахивание клиента перьевым опахалом с трёх сторон афроамериканскими рабами. Если так, тогда да, на компот цена оправдана.
Фуа-гра
14 июня, 2017 в 11:55
Хочешь нажиться за счет иностранных гостей, переведи меню на англ для начала. Хотя эту бумажку и меню то назвать сложно.
8
14 июня, 2017 в 12:00
Интересно и какой вкус и качество приобретает бутылочное пиво, после 1100% наценки по сравнению с таким же купленным в магазине?
sun
14 июня, 2017 в 12:01
Это международное мероприятие, а наши туда ходят, чтобы покушать, а не смотреть выставку, успокойтесь с этими ценами, надоели уже.
Инсар
14 июня, 2017 в 13:41
А что во всех павильонах цены, как цены, дорогие, а у нас должна быть второсортная дешевка?
Есен
14 июня, 2017 в 13:42
Действительно, как будто казахстанцы дома не наелись такой еды, а на ЭКСПО идут покушать.
Мирам
14 июня, 2017 в 13:45