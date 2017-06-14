В казахстанских больницах возобновили прием врачи-педиатры

Специальность «врач-педиатр» была упразднена в Казахстане в 2013 году.

Врачи-педиатры в этом году возобновили прием пациентов, передает телеканал «Хабар24».

Специальность «врач-педиатр» была упразднена в Казахстане в 2013 году, однако со временем стало понятно, что решение было принято преждевременно, и уже в этом году «детские» врачи возобновили свой прием. В педиатрическую службу входят такие узкие специалисты, как кардиолог, невропатолог и хирург.

«Педиатрия очень важна. Мы, когда учились ― это было действительно 7 лет конкретного акцента на детей. Это правильно и, в общем-то, смотришь их, все время учишься, и все время какие-то новые особенности у детей», ― пояснила педиатр Юлия Берлизева.

Отмечается, что в работе педиатра есть много нюансов. Например, осматривать маленького пациента дольше 20 минут не получится, он просто не усидит на месте. Поэтому врач должен быстро обследовать ребенка и поставить диагноз.

«Я больше веду пациентов после инсультов, то есть дети, которые перенесли инсульты с рождения и в каком-то промежутке времени до 16-18 лет, потому что они требуют очень большого внимания, их сейчас стало много. И проблема инсультологии детской сейчас очень острая и я скажу, что они нуждаются в более тщательном обследовании и лечении», ― подчеркнул детский невропатолог Константин Пушкарев.

Константин Пушкарев работает детским невропатологом уже 7 лет. В этом году двое из его пациентов, рожденные с весом меньше 500 граммов, пойдут в школу. Это еще раз доказывает, как важно с самых первых дней жизни наблюдаться у педиатров.