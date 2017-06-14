Наведите порядок в поликлиниках

«Я наблюдаюсь в этой поликлинике 5 лет и каждый год одно и тоже».

Добрый день. Мы живем в майкудуке если честно поездка в поликлинику номер 4 это постоянный стресс для нашей семьи дети маленькие болеют часто, врач на участке у нас очень хороший все рады что она теперь у нас. Не давно аким приезжал к нам в поликлинику как жаль что мы не встретились а то б я точно не молчала начнем с того что нашего врача отправили на учебу мы приехали на прием обратились к нашей медсестре она бегала и ни один врач не захотел нас принимать.

В конце концов я вместе с медсестрой зашла к заведущей она стала кричать на медсестру почему ты их ко мне таскаешь??? Дальше нас направили к врачу с другого участка, она нас приняла. я все понимаю но ведь можно замену найти врачу или поручить наш участок кому нибудь так каждый месяц практически бывает когда врач идет на повышение или еще что то происходит. Знаете просто этот беспредел надоел уже. Во время приема врачей их постоянно зачем то собирают на полчаса минимум.

Я наблюдаюсь в этой поликлинике 5 лет и каждый год одно и тоже. У меня просто одна просьба наведите уже порядок если врача нет надо назначать замену это ведь не сложно

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