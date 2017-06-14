Добрый день.
Хочу уточнить у властей через Вашу газету — когда же наведут порядок на переезде у Актаса? Все едут в ряд, а самые нетерпеливые, кто по встречке, кто по обочине, автобусы так вообще не тормозят, едут по обочине, а потом щемятся перед рельсами, подрезая всех. Может стоит расширить эти несчастные 50 метров дороги, чтоб не было такого бардака? Или будете ждать, пока кто-нибудь разобьется? Видео прилагаю https://yadi.sk/d/XMNgfi393K6syg
От: SD
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Вообще, это «бутылочное горлышко» давно пора расширить и отремонтировать, там всего-то несколько сот метров! Странно, как вообще получился этот участок, когда широкая, 4-х полосная дорога упирается в этот апендикс? Кроме того, еще несколько лет назад были планы реконструировать этот участок дороги, о которых писалось в том числе и на страницах «Нового вестника», но почему-то они так и остались только планами…
Горожанин
15 июня, 2017 в 16:13