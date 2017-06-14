Когда же наведут порядок?

Добрый день.

Хочу уточнить у властей через Вашу газету — когда же наведут порядок на переезде у Актаса? Все едут в ряд, а самые нетерпеливые, кто по встречке, кто по обочине, автобусы так вообще не тормозят, едут по обочине, а потом щемятся перед рельсами, подрезая всех. Может стоит расширить эти несчастные 50 метров дороги, чтоб не было такого бардака? Или будете ждать, пока кто-нибудь разобьется? Видео прилагаю https://yadi.sk/d/XMNgfi393K6syg

От: SD