В их числе нынешний секретарь областного маслихата и проректор Политеха
На кресло сенатора от Карагандинской области претендуют три человека. В их числе нынешний секретарь областного маслихата Рыскали Абдикеров и проректор Карагандинского государственного технического университета Аристотель Исагулов. Выборы в Сенат назначены на 28 июня.
Стать депутатами Сената Парламента Казахстана хотели шесть карагандинцев. Однако не всех их зарегистрировала областная избирательная комиссия. Только трое выполнили все требования, которые предъявляют к кандидатам. Первый — это секретарь областного маслихата Рыскали Абдикеров, которого выдвинул маслихат Шетского района. Второй кандидат — директор областного центра медицинской помощи ветеранам войны Ильгизар Ахмадишин. Он самовыдвиженец. Третий претендент – первый проректор КарГТУ Аристотель Исагулов. Он тоже самовыдвиженец. Предприниматели Сергей Водько и Шамиль Осин сами сняли свои кандидатуры. А претендовавшая на пост сенатора бизнес-леди Алия Садырбаева не предъявили в Облизбирком полный перечень документов.
Регистрация кандидатов в сенаторы закончилась 7 июня. С 8 июня в Казахстане началась агитационная кампания. Она продлится до 27 июня.
Отметим, что сенатора будет выбирать не народ, а депутаты маслихатов всех уровней. Их в Карагандинской области 295. Отметим, что выборы в Сенат проходят в Казахстане на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 34990 материалов.
Посетители оставили 204014 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
В эпоху интернетов,блок чейна и т.п.эти депутаты и сенаторы вообще по моему ненужная структура.Да и много кто еще.
Серик
14 июня, 2017 в 16:16
программы читалт? БЛа, бла, бла. Всех осчастливим…..
Alex
14 июня, 2017 в 18:48
Итак, битва за халявную квартиру в Астане, миллионную зарплату и возможность выспаться в красивом кресле в центре Столицы началась. Всё остальное не имеет значения. Привелегии, про привелегии забыла!
Я
15 июня, 2017 в 14:05