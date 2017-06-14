За кресло сенатора от Карагандинской области борются три человека

В их числе нынешний секретарь областного маслихата и проректор Политеха

На кресло сенатора от Карагандинской области претендуют три человека. В их числе нынешний секретарь областного маслихата Рыскали Абдикеров и проректор Карагандинского государственного технического университета Аристотель Исагулов. Выборы в Сенат назначены на 28 июня.

Стать депутатами Сената Парламента Казахстана хотели шесть карагандинцев. Однако не всех их зарегистрировала областная избирательная комиссия. Только трое выполнили все требования, которые предъявляют к кандидатам. Первый — это секретарь областного маслихата Рыскали Абдикеров, которого выдвинул маслихат Шетского района. Второй кандидат — директор областного центра медицинской помощи ветеранам войны Ильгизар Ахмадишин. Он самовыдвиженец. Третий претендент – первый проректор КарГТУ Аристотель Исагулов. Он тоже самовыдвиженец. Предприниматели Сергей Водько и Шамиль Осин сами сняли свои кандидатуры. А претендовавшая на пост сенатора бизнес-леди Алия Садырбаева не предъявили в Облизбирком полный перечень документов.

Регистрация кандидатов в сенаторы закончилась 7 июня. С 8 июня в Казахстане началась агитационная кампания. Она продлится до 27 июня.

Отметим, что сенатора будет выбирать не народ, а депутаты маслихатов всех уровней. Их в Карагандинской области 295. Отметим, что выборы в Сенат проходят в Казахстане на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании.