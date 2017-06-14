«С этого года мы планомерно отказываемся от устаревших ручных радаров. Вместо них приобретаются автоматические радары, которые буду выявлять и обрабатывать нарушителя без участия полицейского. Информация о нарушении будет приходить водителю по почте. То есть так же, как сейчас работают наши стационарные автоматические системы фиксации нарушений, эффективность которых очевидна», — рассказал Калмуханбет Касымов в ходе отчетной встречи с населением.

По его данным, на дорогах республики установлено более 1 700 стационарных систем контроля, которыми только в прошлом году выявлено порядка 900 тысяч нарушений правил дорожного движения. Взыскано в бюджет более пяти миллиардов тенге.

«Таким образом, мы последовательно переходим к бесконтактному контролю за дорожным движением», — отметил министр.

Глава МВД также рассказал о статистике дорожно-транспортных происшествий.

«Вы все помните о тяжелой обстановке на дорогах в 2011—2013 годах. Все показатели аварийности росли: и количество ДТП, и количество погибших, и количество раненых. Принятые в последние годы меры позволили нам добиться улучшения ситуации на дорогах страны. Как в прошлом, так и в этом году заметно сократились основные показатели аварийности. Если в 2016 году по сравнению с 2015 годом количество ДТП сократилось на 5 процентов, погибших на 3 процента, раненых на 2,9 процента, то в этом году число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 15,8 процента, погибших на 22 процента и раненых на 13 процентов. Это существенные цифры. Это было достигнуто в первую очередь за счет ужесточения административной практики, благодаря принятому в 2014 году закону “О дорожном движении”», — поделился Касымов.

«Только в 2016 году полицией пресечено 3,5 миллиона нарушений правил дорожного движения, задержаны 35 тысяч пьяных водителей, в судебном порядке лишили права управления почти 49 тысяч водителей, а пять тысяч водителей подверглись административному аресту. Пресечено свыше 182 тысяч нарушений ПДД, допущенных пешеходами», — добавил он.

Министр напомнил, что дорожная полиция перешла на автопатрулирование.

«Если раньше на дорогах патрулирование осуществляли порядка 13 тысяч сотрудников полиции, то сейчас на дорогах несут службу 2 200 автопатрулей, работа которых ориентирована на профилактику и пресечение грубых нарушений ПДД. Все патрульные машины оснащены видеорегистраторами, а полицейские — видеожетонами», — заключил Касымов.