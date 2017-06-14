Коммунисты считают, что указанные меры принесут экономический эффект и позволят обеспечить социальную стабильность в государстве.
Парламентская фракция «Народные коммунисты» предлагает в новом профильном кодексе ввести налог на роскошь, передает Today.kz. С соответствующим запросом к премьер-министру Казахстана на пленарном заседании палаты обратился депутат мажилиса Айкын Конуров.
«Фракция «Народные коммунисты» просит предусмотреть в новой концепции налогового кодекса систему мер по повышению налогообложения сверхдоходов и демонстративного потребления, включая переход к прогрессивной шкале индивидуального подоходного налога физлиц. Коммунисты считают, что указанные меры принесут экономический эффект и позволят обеспечить социальную стабильность в государстве», — заявил депутат.
Он отметил, что прошедшая в Казахстане легализация капитала наглядно показала реальный масштаб расслоения в уровнях дохода населения.
«По всей стране с экономически активным населением почти в девять миллионов человек для легализации денежных средств было открыто лишь 11 800 счетов. На них поступило 4,1 триллиона тенге, то есть, средний размер по одному счету составил 347 миллионов тенге. Это в 2 500 раз превышает официальную среднемесячную заработную плату в Казахстане и в 4 300 раз превышает размер среднедушевого дохода населения», — привел депутат данные.
По словам Айкына Конурова, «столь резкое расслоение в доходах сопровождается расслоением в уровне трат».
«В то время, когда население экономит на всем, растет уровень продаж дорогих автомобилей, недвижимости, предметов роскоши. Парадоксально, что при таком неравенстве в доходах и потреблении у нас существует равенство в системе налогообложения, что приводит к экономической и социальной невостребованности», — отметил депутат.
Представитель коммунистов отметил, что плоская шкала налога на доходы физических лиц сыграла свою роль на определенном историческом этапе. Сейчас же, «учитывая проведенную легализацию капитала, необходимо осуществить переход к прогрессивной шкале налогообложения физических лиц и повысить ставки налогов на сверхдоходы».
«Также считаем, что настало время существенно увеличить налогообложение демонстративного потребления, дорогой недвижимости, транспорта, предметов роскоши. При этом должны быть установлены вычеты для благотворительных расходов, поощряя социальное меценатство. Кроме того, несмотря на плановый переход на всеобщее декларирование доходов и расходов, полагаем необходимым сосредоточить все усилия фискальной системы на администрировании налогообложения групп населения с наиболее высокими доходами. Как показала легализация, именно эта группа допускает нарушения, связанные с выводом средств из законного оборота», — подчеркнул мажилисмен.
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Да ну, что вы господа коммунисты, ВОРон ВОРону глаз не выклюет.
Александр
14 июня, 2017 в 16:00
Хорошая идея, предлагаю навскидку предметы роскоши, которые нужно облагать высокими налогами:
более трех квартир в собственности;
объект недвижимости площадью более 250 м2;
автотранспортное средство стоимостью свыше 20 млн.тенге — повышенный налог в первые 5 лет эксплуатации;
дома, расположенные в парковой зоне, по тройному размеру от стандартного налога на роскошь!
Но никто конечно таких мер против самих себя естественно принимать не будет…)))) Пчелы против меда — такого не бывает!
Ушлепок
14 июня, 2017 в 16:07
Для тебя это может быть и роскошь. А для тех, кто принимает решения — прожиточный минимум.
КО
14 июня, 2017 в 17:24
Для пенсионера и 100 тысяч — сверхдоход. Но решать-то будут чиновники и депутаты. Ну установят планку роскоши в 1 млрд долларов в месяц дохода. Что изменится?
КО
14 июня, 2017 в 16:32