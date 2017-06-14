Неизвестные ограбили несколько машин, которые были припаркованы на проспекте Нуркена Абдирова (фото)

Подобное произошло больше месяца назад на Юго-востоке

Под утро 11 июня неизвестные ограбили около десятка машин, которые были припаркованы на проспекте Нуркена Абдирова. Хулиганы прошли незамеченными от магазина «1000 мелочей» до «Юбилейного». Они разбивали стекла во всех автомобилях, которые попадались на их пути. Вытаскивали из машин видеорегистраторы, магнитолы и другие вещи, которые представляли для них ценность.

Один из владельцев пострадавших авто проснулся около четырех утра потому, что услышал сигнализацию. Пока парень оделся, спустился и добежал до своей машины, хулиганы уже успели сбежать. Карагандинец рассказал, что в его случае добычей преступников стала сумка со спортивной одеждой. Больше ничего похищено не было.

Больше месяца назад также ограбили несколько машин на Юго-востоке. Полиция разыскивает воров.