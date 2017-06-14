Люди боятся, что останутся на ночь на улице.
Пожар начался 20 минут назад. Горит магазин. Жителей эвакуировали. По предварительной версии — причиной пожара стало замыкание электропроводки. Жителей это не удивляет. Они говорят, что странно, что пожар не случился раньше, слишком уж все старое. Дом обесточен. Люди боятся, что останутся на ночь на улице. В то же время возвращаться в свои квартиры пешком по темным подъездам они тоже боятся.
Пожар потушен. Ущерб подсчитывается.
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100 или 1000?
Юрий Криводанов
14 июня, 2017 в 23:17
Какой кошмар! А где у нас магазин «Сто мелочей»?
xsxsxs
14 июня, 2017 в 23:25
Это так дымно или у вас телефон родом из 90-х?
Lex
14 июня, 2017 в 23:49