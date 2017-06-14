Горит 1000 мелочей!

Люди боятся, что останутся на ночь на улице.

Пожар начался 20 минут назад. Горит магазин. Жителей эвакуировали. По предварительной версии — причиной пожара стало замыкание электропроводки. Жителей это не удивляет. Они говорят, что странно, что пожар не случился раньше, слишком уж все старое. Дом обесточен. Люди боятся, что останутся на ночь на улице. В то же время возвращаться в свои квартиры пешком по темным подъездам они тоже боятся.

Пожар потушен. Ущерб подсчитывается.