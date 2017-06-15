Полицейские будут охранять бутики в «1000 мелочей» (фото+видео)

На место происшествия выехал весь личный состав центрального отдела полиции

Чтобы предотвратить ограбления в хозяйственном магазине «1000 мелочей», вызвали полицейских. Они охраняют все открытые входы в торговом доме. Пожар начался в правой части магазина, примерно в районе кафетерия. Арендаторы бутиков винят плохую проводку. В момент возгорания магазин был пуст, но жильцов дома эвакуировали. Из-за того, что пожар начался на первом этаже жилого дома, к месту происшествия приехали около 80 человек из пожарной службы, два десятка машин. Спецтехника плотно стояла на парковке возле дома, дорогу очистили и перекрыли. Само здание обесточено, жильцам дома сообщили, что свет дадут только утром. В начале второго часа ночи пожарные продолжали проливать очаг возгорания.

В это время владельцы бутиков, продавцы и арендодатели пытались выяснить чей товар пострадал. Стекло было разбито возле соседнего входа, примерно в метрах 15 от места пожара, там прилавки не тронуты огнём. Возгорание удалось ликвидировать быстро. Примерно в 2:20 сотрудники противопожарной службы продолжали собирать показания, и составлять отчёты.

Подсчитать ущерб удастся только утром.