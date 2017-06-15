Карагандинским урологам приходится извлекать градусники и зубные щетки из пациентов

Серик Жунусов рассказал о наиболее курьезных, а порой нелепых случаях из своей практики.

Ежегодное празднование профессионального праздника медицинских работников приходится на третье воскресенье июня. В этом году казахстанцы смогут поздравить любимых врачей, медсестер и других сотрудников здравоохранения 18 июня. В преддверии профессионального праздника корреспонденты Tengrinews.kz решили собрать истории о самых достойных и мужественных представителях этой профессии и их воспоминания.

Заведующего урологическим отделением Карагандинской областной клинической больницы Серика Жунусова смело можно назвать профессионалом своего дела. Серику Ашимовичу 45 лет. Он выпускник Карагандинского медицинского института. Вот уже более 20 лет он служит во имя спасения человеческих жизней. Жунусов кандидат медицинских наук, автор многочисленных публикаций, а также соавтор трех патентов на изобретения. Имеет высшую квалификационную категорию уролога. Выезжает по линии медицины катастроф. С 2014 года является главным внештатным урологом УЗКО. С 2015 года заведует отделением урологии областной клинической больницы Караганды. Женат, воспитывает троих детей.

Серик Жунусов рассказал о наиболее курьезных, а порой нелепых случаях из своей практики. По его словам, нередко врачам-урологам приходится проводить операции по извлечению инородных предметов из мочевого пузыря, а также из других органов пациентов.

Курьезные на первый взгляд случаи происходят с вполне адекватными пациентами, признается заведующий отделением урологии областной клинической больницы Серик Жунусов. По его словам, раньше подобных операций было больше, а сейчас в год поступают три-четыре пациента.

«Несколько раз доставали градусники, несколько раз доставали зубные щетки без щетины, различные палочки для размешивания из мочевого пузыря. Люди в различных целях себе их вводят. Под влиянием алкоголя, может быть, по незнанию, может. А потом им стыдно признаться. Приходят к нам с жалобами на боли. До последнего не признаются. Обследуем, а потом, когда достаем и показываем им, все-таки признаются», — рассказал Жунусов.

Одна из последних пациенток пришла к урологам с фрагментом люстры в мочевом пузыре. Молодая женщина ходила с инородным предметом десять дней и пришла с жалобами на мочеиспускание с примесью крови.

«Чаще всего находим градусники в мочевом пузыре. До сих пор помню, был снимок УЗИ мочевого пузыря. На градуснике была температура 37,2. Пациенту повезло, что градусник не разбился внутри. Это очень опасно и не смешно. Это очень трудоемкий процесс, который приходится делать из-за человеческой глупости. Чаще всего с такими ситуациями приходят мужчины», — добавил врач.

Кроме подобных операций, Жунусову часто приходится извлекать камни из почек пациентов. Один из самых сложных случаев был с мужчиной, у которого был огромный вес. У него была чрезмерно раздута почка. Докторам пришлось выкачать из нее около пяти литров гноя. Операция длилась около пяти часов. По словам Серика Ашимовича, самый большой камень в почках, который он извлекал, достигал размеров с голову новорожденного ребенка.



«В год мы проводим примерно 350 операций по удалению камней. Сейчас эти операции проводятся без разрезов. Операция длится примерно 15-20 минут. Сейчас получили новую аппаратуру лазерную. В день у нас проводится четыре-пять операций», — пояснил заведующий.

Также Жунусов поделился воспоминаниями о первых трудовых годах, которые пришлись на 90-е. Он тогда только начал работать в областном медицинском центре (бывший КОМЛДО). Разгул пьянства, наркомании и бандитизма он встречал на дежурствах.

«Было время, что я дежурил по пять суток подряд. Это было страшное и интересное время. Был разгул пьянства, наркомании и бандитизма. В то время в Абае, кажется, выдавали газовые пистолеты на дежурство врачам скорой помощи. Потому что их вызывали, нападали и отбирали лекарства, которые можно было использовать как наркотики. Ну, все было. Даже на больницы нападали. А мы дежурили практически за всех врачей: и за нейрохирургов, и за гинекологов», — поделился Серик Ашимович.