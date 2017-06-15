Украшения из золота подорожали за год на 10 процентов в Казахстане

Из серебра — на 6 процентов.

В Казахстан стали значительно меньше завозить российские ювелирные изделия: поставки сократились за год в 13 раз, сообщают аналитики EnergyProm. Передает tengrinews.kz.

В магазинах и на базарах РК украшения из золота подорожали за год на 10 процентов, из серебра — на 6 процентов.

По итогам первого квартала импорт ювелирных изделий из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными, составил 803,9 килограмма, что сразу в 11 раз меньше, чем в первом квартале 2016 года, отмечается в исследовании.

«Россия — главный поставщик ювелирных изделий в РК. По итогам первого квартала 2016 года доля РФ составляла 95,4 процента, однако в первом квартале текущего года снизилась до 79,6 процента. В то же время значительно вырос импорт из Китая — сразу в 58 раз. Доля Китая составила в первом квартале 2017 уже 12,3 процента, хотя в аналогичном периоде прошлого года не превышала 0,02 процента. Третье место по объемам поставок занял Таиланд — 5,4 процента от импорта против 0,4 процента годом ранее», — сообщают аналитики.

В стоимостном выражении, напротив, отмечен прирост — на 66,2 процента, до 8,9 миллиона долларов США.

В сегменте изделий мастеров золотых и серебряных дел (украшения, посуда, туалетные приборы, курительные принадлежности и другие изделия для домашнего обихода) отмечен прирост на 21,4 процента в натуральном выражении, до 45,4 килограмма, за первый квартал 2017 года и более чем вдвое — в стоимостном, до 135,1 тысячи долларов. В этом сегменте доля РФ, напротив, выросла — с 27,3 процента в первом квартале 2016 до 73 процента в аналогичном периоде текущего года. Китай также нарастил объемы сразу в сто раз и захватил 22 процента от импорта против всего 0,3 процента годом ранее. Значительно сократились поставки из Великобритании — почти в 17 раз, доля Соединенного Королевства снизилась за год с 67,9 процента до всего 3,3 процента.

Импорт прочих изделий из драгоценных металлов (детали часов, застежки) вырос с 18,4 килограмма до 9,9 тонны (почти 100 процентов поставок — из России).

Ввоз изделий из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней сократился в натуральном выражении на 27 процентов, до 97,8 килограмма, импорт бижутерии — на 1,1 процента, до 38,4 тонны.

По итогам мая в розничных точках продаж цены на ювелирные изделия из золота для казахстанцев подорожали на 10,1 процента за год, до 14,4 тысячи тенге за грамм. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов золотые украшения обходились жителям Астаны (20,4 тысячи тенге за грамм, +44,2 процента за год), Усть-Каменогорска (18,4 тысячи тенге за грамм, +5,1 процента за год) и Актау (17 тысяч тенге за грамм, +2 процента за год). При этом, по данным Лиги ювелиров, 90 процентов продавцов ювелирных изделий работают нелегально. Отмечается, что если официально, со всеми необходимыми сборами завозить и реализовывать ювелирную продукцию, то розничная цена не может быть меньше 15-17 тысяч тенге за грамм, в то время как контрабандная продукция низкого качества стоит всего 9-12 тысяч тенге за грамм. Казахстанские производители не выдерживают ценовой конкуренции с контрабандными ювелирными изделиями. Одним из средств борьбы с незаконным импортом может стать нулевая таможенная ставка на ввозимое оборудование. Серебряные украшения подорожали к лету на 6 процентов за год, до 1,2 тысячи тенге за грамм.

Дороже всего они обходились жителям Атырау (1,9 тысячи тенге за грамм, +19,2 процента за год), Алматы (1,9 тысячи тенге за грамм, +2,3 процента за год) и Кызылорды (1,6 тысячи тенге за грамм, +1,9 процента за год). Экспорт Казахстаном ювелирных изделий по итогам первого квартала также сократился — минус 21,9 процента в натуральном выражении и минус 28,4 процента в стоимостном, как и экспорт бижутерии — минус 86,2 процента в килограммах и минус 54,6 процента в деньгах.