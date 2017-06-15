Сегодня в Астане представили обновленный Байтерек — интерьер монумента полностью изменился, а отпечаток руки президента вернули на место
Теперь монумент выглядит светлее, эффектней и современней. На первом этаже туристов встречают золотые лифты.
Появился огромный изогнутый экран, а на этажах выше — информационные LED-панели.
Открывающаяся из Байтерка панорама стала намного «чище». Часть стекол была заменена итальянским «хамелеоном», благодаря лучшему преломлению света и прозрачности весь город теперь хорошо видно.
Самая эффектная часть находится под куполом — волшебная хрустальная люстра с парящими птицами Самрук, переливающимися в лучах солнца, словно бриллианты.
Отпечаток руки президента Нурсултана Назарбаева вернулся на свое законное место — в самый центр под куполом.
Теперь этот символ исполнения желаний стал еще более драгоценным. Во время реставрации исполняющую желания руку «позолотили» — то есть полностью обновили золотое покрытие.
Источник: Nur.kz
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Апогей понтов.
Вадим
15 июня, 2017 в 14:01