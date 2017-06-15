Названы топ-10 самых продаваемых в Казахстане авто с начала года

Майские продажи стали самыми продуктивными за последние два года. Анализ показал, что в 2017 году казахстанцы берут недорогие авто или Toyota.

Лидерами продаж среди новых автомобилей по итогам пяти месяцев 2017 года стали Toyota Camry, LADA 4×4 и Toyota RAV4, сообщает портал kolesa.kz со ссылкой на ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Май 2017 года оказался самым продуктивным для автомобильного рынка Казахстана за последние два с лишним года – продажи стали расти после 19-месячного падения.

Однако сбыт всё ещё невелик: 3 663 реализованных авто за месяц и 14 682 – с начала года, тогда как были времена, когда такое количество машин в республике продавали за один месяц.

В лидерах продаж Toyota Camry. Автомобили этой марки держали первенство и в прошлом году. Помимо популярного седана в топ-10 самых продаваемых авто ещё две модели Toyota: кроссовер RAV4 и внедорожник Land Cruiser 200. Всё остальное – это недорогие автомобили российского производства и Ravon Nexia из Узбекистана, начальная цена которых не превышает 6 млн тенге.

По результатам продаж с января по май 2017 года топ-10 автомобилей выглядит так:

Топ-10 самых продаваемых авто за первые пять месяцев 2017 года / Фото с сайта kolesa.kz

С января по апрель в первую пятёрку рейтинга самых популярных автовходили автомобили марок Toyota, Lada, Renault, Ravon и KIA соответственно. Во второй половине топ-10 располагались Hyundai, GAZ, UAZ, Nissan и Volkswagen.